Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Pochi sanno che…”, il retroscena inedito rivelato a Verissimo; cosa hanno raccontato i due insegnanti di Amici.

Che ‘Amici’ sarebbe senza Alessandra Celentano e Rudy Zerbi? I due insegnanti della scuola più famosa della tv formano, ormai, una coppia inseparabile. E, anche quest’anno, sono nella stessa squadra per quanto riguarda il serale. E della loro esperienza nel talent show di Maria De Filippi hanno parlato nel corso della puntata di oggi, sabato 26 marzo, di Verissimo.

In collegamento dallo studio di Amici con Silvia Toffanin, i due prof si sono raccontati con la schiettezza che li contraddistingue, rivelando anche un retroscena inedito sul loro rapporto. Una curiosità che non tutti conoscono e che in molti non immaginano affatto. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Amici, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi svelano un retroscena inedito sul loro rapporto

“Ci stiamo divertendo molto e siamo molto simili stranamente io e Rudy.” Prosegue alla grande l’avventura di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ad Amici. I due insegnanti, rispettivamente di canto e di danza, sono nel programma da ormai tantissimo tempo: Alessandra da 19 anni e Rudy da 12 anni. Ma non si sono conosciuti nella scuola più famsa della tv!

Ecco cosa ha raccontato Rudy: “Non tutti sanno, anzi pochi sanno che siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e nessuno dei due pensava di fare Amici insieme, ma neanche la televisione. Già ci conoscevamo, siamo anche mezzi parenti!”. “Ci siamo conosciuti tramite la sua prima moglie”, ha aggiunto Alessandra. “Che è diventata ex perché io e Alessandra abbiamo avuto una storia”, ha continuato Rudy, scherzando. Un botta e risposta divertentissimo, che conferma il rapporto speciale che lega i due volti di Amici.

Non ci resta che collegarci su Canale 5 ogni sabato sera per goderci questa nuova, emozionante, avventura nel serale di Amici. Chi salirà sul gradino più alto del podio quest’anno? Sarà proprio un allievo della squadra di Alessandra e Rudy? Staremo a vedere!