Amici 21, chi è la mamma di Christian? Forse non tutti lo sanno

Avete mai visto la mamma di Christian Stefanelli, giovane talento della scuola di Amici 21? Forse non tutti lo sanno, ma…

Per il ventunesimo anno consecutivo, anche stavolta Amici è giunto alla fase finale del programma, continuando a conquistare tutti. Esattamente una settimana fa, è andata in onda la prima puntate del serale. E, così come tutte le puntate pomeridiane, anche questa si è dimostrato un spettacolo pazzesco. Vi aspettavate che sarebbero stati proprio loro i primi due eliminati?

Tra i 18 concorrenti che sono riusciti ad accaparrarsi la fase finale del programma, c’è anche il giovanissimo Christian. Entrato nella scuola di Amici 21 nel corso della prima puntata del talent e fortemente voluto da Raimondo Todaro nella sua squadra, il ballerino è stato tra coloro che si sono più messi in gioco. Tra sfide, prove che non c’entravano nulla col suo stile e gare, il buon Stefanelli si è sudato tantissimo l’ambitissima maglia del serale, rendendo fieri ed orgogliosi la sua famiglia. A tal proposito, sapete chi è la sua mamma? Dando uno sguardo a qualche informazione in più sul suo conto, abbiamo scoperto un “retroscena” davvero incredibile, di cui non tutti ne sono a conoscenza.

Chi è la mamma di Christian, il giovane ballerino di Amici 21?

Solo 18 anni, ma sembrerebbe proprio che Christian abbia la musica che gli scorre nelle vene. In effetti, leggendo la sua biografia, è proprio così. Nato a Bergamo nel 2003, il giovanissimo Stefanelli ha la passione per la danza sin da piccolo. E questo, senza alcun dubbio, è merito di sua madre. Forse non tutti lo sanno, ma la sua mamma è direttrice e proprietaria di una scuola di danza, dove lo stesso Christian insegna hip-hop e break dance.

La scuola, stando a quanto si apprende dal web, si trova a Bergamo. Ed è il ritrovo di tanti giovanissimi artisti, oltre che a possedere degli insegnanti con una carriera piuttosto navigata alla spalle. Ma non è affatto finita qui. Leggendo qualche informazione sul sito ufficiale della scuola, abbiamo scoperto che alcuni dei suoi giovani talenti hanno preso parte anche a diversi programmi televisivi:a partire da Ciao Darwin fino a Ballando on the road. Insomma, una grande soddisfazione! Quello che, però, adesso vi chiediamo è: voi avete mai visto la mamma di Christian? Spulciando il canale Instagram di Annapaola – è questo il suo nome – abbiamo rintracciato alcuni scatti insieme. Eccoli:

Oltre ad essere molto somiglianti, si nota chiaramente che sono molto uniti, vero?