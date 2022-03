Amici 21, avete mai visto il papà di Leonardo? Impossibile non farci caso

Leonardo è al serale di Amici 21, ma avete mai visto il suo papà? Sui social spunta uno scatto: è davvero impossibile non farci caso.

Leonardo sperava tanto di entrare a far parte della scuola di Amici 21 e di conquistare il serale. E grazie alla sua costanza e determinazione ci è finalmente riuscito. Seppure entrato decisamente in ritardo rispetto alla maggior parte dei suoi compagni, il giovane Lini ha recuperato ampiamente terreno.

Fortemente voluto da Alessandra Celentano come “rivale” di Mattia, allievo di Raimondo Todaro, il giovane ballerino di danze latine ha ampiamente dimostrato di che pasta è fatta. E, a distanza di qualche settimana dal suo ingresso, è riuscito ad accaparrarsi la maglia del serale. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di sua sorella, anche lei volto noto ed amatissimo del piccolo schermo italiano, ma avete mai visto suo padre? Dando uno sguardo al canale Instagram di Leonardo, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto insieme al suo papà. Voi l’avete mai visto? C’è un dettaglio a cui è davvero impossibile non farci caso. Pronti a scoprirlo anche voi?

Chi è il papà di Leonardo, il ballerino di Amici 21? Occhio a quel “dettaglio”

Sui nostri canali social, si è soliti condividere scatti che ci ritraggono nella vita di tutti i giorni e ci mostrano così come siamo senza filtri. È proprio questo quello che abbiamo percepito spulciando anche il profilo di Leonardo Lini, attuale concorrente di Amici 21. Oltre a scatti che lo ritraggono mentre danza e in compagnia di sua sorella, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di concentrarsi su uno risalente al 2019 e che ce lo mostra in compagnia del suo papà. A tal proposito, avete mai visto il padre di Leonardo Lini?

Appena ci è capitato di posare gli occhi su questo scatto tra padre e figlio, non abbiamo potuto fare a meno di notare un unico dettaglio. E siamo certi che anche voi non ne potrete fare a meno di farci caso. A che cosa facciamo riferimento? Guardate un po’ qui:

Avete pienamente ragione: la somiglianza tra Leonardo e il suo papà è davvero pazzesca!