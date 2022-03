Avrete sicuramente tutti fatto caso ai tatuaggi che Irama ha sul suo corpo, ma avete notato quel dettaglio? Eccone il significato

Uscito vincitore dalla diciassettesima edizione di Amici, Irama oggi è sicuramente una delle voci giovanili più amate ed apprezzate all’interno del panorama musicale italiano. Ha sin da subito dimostrato di avere grande talento tanto conquistare con i suoi brani le classifiche musicali ed il palco di Sanremo.

Lo abbiamo visto infatti partecipare all’ultima edizione del Festival di Sanremo, conclusasi nel febbraio scorso nella quale il cantane con il brano ‘Ovunque sarai‘ ha conquistato il quarto posto in classifica. La musica è la sua passione sin da quando era bambino. Passione che ha coltivato ed ha fatto di questa il suo lavoro, rendendo al massimo inoltre con il suo grande talento.

Ma oltre la musica, Irama ha anche un’altra passione.. Quella per i tatuaggi. Sapete quanti ne ha? Forse ne avrete visti diversi ma avete notato quel dettaglio? Ecco il significato nascosto dietro i tatuaggi del vincitore di Amici 17.

Qual è il significato nascosto dei tatuaggi di Irama

Già prima della partecipazione ad Amici 17, Irama aveva già costruito un suo passato televisivo. Abbiamo però avuto modo di conoscerlo meglio proprio come allievo all’interno della scuola in cerca di talenti. Uscito vincitore da quella edizione, Irama è stato poi inarrestabile.

Bellezza, bravura e fascino, Irama le conquista tutte. Le canzoni del cantautore ci dicono molto di lui e della sua personalità ma a descriverci meglio il cantante sono anche alcuni dei tatuaggi che ha sul corpo. Li avete notati? Di tatuaggi Irama sul corpo ne ha diversi. E come ogni tatuaggio, anche i suoi nascondono un significato nascosto.

Il cantautore ha una grande passione per la cultura egizia e per questo ha scelto di tatuarsi sul corpo diversi simboli appartenenti proprio a quest’ultima. In particolare sul suo corpo Irama ha tatuato diversi serpenti, simbolo di forza e di propensione positiva al cambiamento, all’interno dei quali sono impressi dei simboli caratteristici. Ad esempio, sul braccio destro è raffigurato un serpente al cui interno è tatuato l’Occhio del Ra, che nella cultura egizia è simbolo di protezione. Anche sulla dita il cantante ha tatuato dei serpenti ed anche in questi sono rappresentati dei simboli, gli anelli shen, una sorta di amuleto rappresentato da una corda chiusa in cerchio in grado di proteggere dall’interno dalle energie negative.