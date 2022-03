Che fine ha fatto Kenae dopo Vite al Limite? Com’è diventata oggi

Ha partecipato alla nona stagione di Vite al Limite, ma com’è diventata oggi Kenae Dolphus? Come la ritroviamo sui social.

In queste ultime settimane, tutti gli appassionati di Vite al Limite hanno degli appuntamenti davvero imperdibili: i nuovi episodi del docu-reality di Real Time. In onda ogni Lunedì sera con storie completamente nuove, il programma continua ad intrattenere milioni di telespettatori.

Seppure le storie di Margaret, di Lucas e tanti altri ancora, siano piuttosto incredibili, i fan incalliti di Vite al Limite non possono affatto fare a meno di dimenticare coloro che hanno reso uniche e speciali le edizioni precedenti. Vi ricordate, ad esempio, di Kenae Dolphus, protagonista del programma nel corso della sua nona stagione? La sua storia, come ricorderete, aveva lasciato tutti col fiato sospeso. Ad oggi, però, cosa sappiamo sul suo conto? Entrata a far parte della clinica del dottor Nowzaradan con un peso che raggiungeva i 278 kg, la donna aveva vissuto parecchi alti e bassi, fino ad ottenere dei primi risultati in seguito ad un percorso terapeutico. Com’è diventata oggi? L’abbiamo rintracciata sui social: scopriamo che fine ha fatto.

Com’è diventata oggi Kenae dopo Vite al Limite? Eccola qui

Quante volte vi è capitato di sentir dire “la testa è più potente del corpo”? Decisamente tantissime, ne siamo certi! A darcene conferma, però, è la stessa Kenae, protagonista di Vite al Limite. Seppure intenzionata a dimagrire e a riappropriarsi della sua vita, la donna non riusciva affatto a dimagrire. Fino a quando, grazie all’aiuto della psicoterapia, è riuscita ad ottenere i primi e sorprendenti risultati.

Al termine del suo percorso a Vite al Limite, infatti, la quarantenne del Texas era riuscita a raggiungere un peso pari a 248 kg. Nonostante questo, però, non ha ricevuto il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. A causa del peso eccessivo e dei suoi problemi al cuore, era un vero e proprio rischio operarla. Tuttavia, la donna ha fatto una promessa al dottor Nowzaradan: continuare a dimagrire! Com’è diventata oggi? Il suo cammino è solo all’inizio, ma i risultati sono visibili. Eccola:

Non sappiamo quando potrà sottoporsi all’intervento, ma Kenae sta dimostrando di voler a tutti i costi ritornare in forma. In bocca al lupo.