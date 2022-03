Fedez operato, il dolce gesto di Chiara Ferragni non passa inosservato

Fedez è stato operato, il dolce gesto di sua moglie Chiara Ferragni non può assolutamente passare inosservato: di che cosa si tratta.

Non sono stati affatto dei giorni facili per Fedez, ma anche per sua moglie Chiara Ferragni e tutta la sua famiglia. Poco più di una settimana fa, infatti, l’amato rapper ha raccontato di avere un problema di salute e di essere costretto a sottoporsi a delle cure.

Dopo l’annuncio del problema di salute riscontratogli e la notizia del suo intervento, Fedez è ritornato ad interagire col suo pubblico. E, attraverso un post condiviso sul suo canale Instagram, ha spiegato ampiamente cosa gli è successo. Scoperto poco tempo prima, il rapper ha raccontato di essere stato operato al pancreas per asportare il tumore che gli era stato diagnosticato. Tutto è andato per il meglio e la coppia, dopo giorni di silenzio e di apprensione per le sue condizioni di salute, è ritornata a farsi viva. E, seppure fortemente provata da quanto accaduto, non ha perso occasione di poter dimostrare la sua forza. A sciogliere il cuore di tutti, però, è stato il dolce gesto che Chiara Ferragni ha compiuto per suo marito. E che non ha potuto fare a meno di mostrare una volta terminato l’intervento.

Fedez, il dolce gesto di Chiara Ferragni scioglie tutti

A distanza di qualche ora dall’intervento di suo marito, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sul suo canale social. Non solo ha condiviso scatti che riguardano i giorni antecedenti all’operazione del rapper, ma non ha potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico il dolce gesto fatto per Fedez proprio mentre lui era in sala operatoria.

La preoccupazione per le condizioni di salute suo marito era davvero enorme – e sono stati i diretti interessati ad ammetterlo sui loro canali social – è proprio per questo motivo che Chiara Ferragni, nel mentre Fedez era operato, ha compiuto un gesto dolcissimo. “Indosso la sua fede nuziale accanto alla mia”, ha scritto l’imprenditrice mentre mostra la sua mano con gli anelli che, nel giorno del loro matrimonio, la coppia si è scambiata.

Un gesto davvero dolcissimo e che, senza alcun dubbio, ha sciolto il cuore di tutti.