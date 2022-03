Isola dei Famosi, rovinosa caduta per una naufraga: cos’è successo sulla spiaggia e come sta adesso, ha rischiato di farsi male sul serio.

Sembrerebbe proprio che L’isola dei famosi di quest’anno non si faccia mancare assolutamente nulla! E sono passati solo pochissimi giorni, pensate: non osiamo immaginare cosa accadrà fino ad inizio Giugno!

Come mostrano alcuni video apparsi sui social, una naufraga de L’isola dei famosi è stata la protagonista di uno spiacevolissimo incidente: è caduta! Non sappiamo cosa abbia determinato l’inconveniente, ma da come mostrano le immagini apparse su Twitter sembrerebbe che la concorrente dell’adventure reality abbia semplicemente perso l’equilibro mentre, parlando coi suoi amici, non si è resa conto dell’ostacolo che aveva alle spalle ed ha perso l’equilibrio. Insomma, un incidente davvero spiacevolissimo. Scopriamo, però, come sta e di chi parliamo con esattezza.

Rovinosa caduta per una naufraga de L’Isola dei Famosi: cos’è successo

Era in compagnia di Laura Maddaloni, Clemente Russo, Jeremias e Gustavo Rodriguez quando la naufraga de L’isola dei famosi è rovinosamente caduta, approdando sulla sabbia. Fortunatamente, non è successo nulla di grave, anche se sarebbe potuto accadere, ma quello che non può assolutamente passare inosservata è la reazione che i suoi compagni di viaggio hanno avuto di fronte a questo spiacevolissimo inconveniente. La coppia di sportivi campani, infatti, ha immediatamente provveduto ad aiutare la loro amica a rialzarsi, che dal canto suo li ha subito tranquillizzati sulle sue condizioni.

Sicuramente sarà stato un brutto spavento, quello provato per Lory Del Santo al momento della sua caduta. Da quanto si apprende da alcune immagini apparse sui social, infatti, sembrerebbe che l’attrice stesse parlando coi suoi amici quando, indietreggiando, non si è resa conto che tronco che era posto dietro di lei ed è caduta. “È stata una piccola capriola”, ha detto la Del Santo quando si è rialzata, dimostrando un’atleticità tutta da invidiare. A farle i complimenti, infine, è stata proprio la bella Maddaloni. “Devo dire la verità? Ti sei alzata bene, brava”, ha detto Laura accarezzando il viso di Lory.

“Non mi sono fatta niente, zero”, ha concluso Lory. Tutto bene quel che finisce bene, no?