Jessica Selassié e Barù dopo il GF Vip: il ‘gesto social’ non passa inosservato, cosa è successo nelle scorse ore.

È stata la protagonista assoluto della sesta edizione del GF Vip. Non a caso, ha vinto il reality. Parliamo di Jessica Selassié, la più grande delle principesse di Etiopia. È entrata in casa con le sorelle Clarissa e Lulù, alle quali è legatissima. E, nella casa, ha creato un feeling particolare con Barù, nipote di Costantino della Gherardesca.

Tra i due, in casa, non c’è stato niente di concreto, a parte qualche ‘bacetto’ sotto la capanna. Cosa è successo dopo il reality? A quanto pare nulla, anche se i due si erano detti di rivedersi, a telecamere spente. La riservatezza di Barù sulla sua vita sentimentale e la poca presenza di Jessica sui social non lasciano trapelare molto, ma poche ore fa un ‘gesto social’ ha attirato l’attenzione dei fan. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Jessica in diretta su Instagram: il gesto di Barù non passa inosservata

Jessica e Barù sono stati la “coppia – non coppia” più amata del GF Vip. Tra i due concorrenti, di concreto, non è accaduto granché, ma i fan si sono appassionati al loro particolare rapporto, fatto di carinerie e sguardi reciproci. Non sappiamo se, dopo il reality, i due si siano rivisti. A Verissimo, Jessica aveva annunciato di aver sentito Barù e di aver intenzione di incontrarlo. Ci sarà questa tanto attesa reunion dei “Jerù”? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è stato un simpatico botta e risposta sui social che non è passato inosservato.

Nelle scorse ore, Jessica si è collegata con i suoi fan attraverso una diretta Instagram e, tra i tanti commenti, è apparso anche quello di Barù! “Ti piace la pasta con le cipolle?“, chiede l’ex concorrente del GF Vip alla Selassié. Una domanda che è, in realtà, una battuta, avendo Barà vissuto diversi mesi in casa con Jessica: i due hanno trascorso gran parte del tempo proprio a cucinare, essendo una passione in comune.

“Odio tutto quello che è aglio, cipolla, porro, erba cipollina, scalogno. Mi dispiace per chi li ama, io non li sopporto. Mi fa anche male allo stomaco, io mangio tutto senza questi ingredienti e Barù ovviamente lo sa… quindi non facesse finta di niente!“, è la risposta di Jessica.

Insomma, il GF Vip è terminato ma pare proprio che i due continuino a punzecchiarsi a vicenda proprio come facevano nella casa!