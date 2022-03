John Erik ad Amici 21: origini e da dove viene, non tutti lo sanno

John Erik è uno dei giovanissimi talenti di Amici 21, ma sapete quali sono le sue origini? In molti se lo chiedono: cosa sappiamo.

Avete mai sentito di parlare di “colpo di fulmine”? È proprio quello che è capitato a Veronica Peparini appena visto John Erik sul palco di Amici 21, tanto da spingerla a concedergli la maglia del serale dopo qualche settimana dal suo ingresso.

In effetti, quando è sul palco, la presenza di John Erik si fa ampiamente sentire. Giovanissimo, ma con un’energia inesauribile, il ballerino è tra coloro che ha saputo regalare uno spettacolo pure nel corso della prima puntata serale. Sarà lui a vincere la categoria ballo? Chi lo sa! La fase finale del programma è appena iniziata. E ci sono tantissimi altri talenti che, così come lui, hanno le carte in regola per aggiudicarsi la vittoria. Prima di saperlo, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto! Vi siete mai chiesti, ad esempio, quali sono le sue origini? Forse non tutti lo sanno, ma seppure il giovane John viva attualmente in Italia, le sue origini non sono affatto nostrane. Cerchiamo di capirne di più.

Quali sono le origini di John Erik, ballerino di Veronica ad Amici 21?

A differenza di Albe o Christian, che hanno iniziato a coltivare la loro passione per il canto e per il ballo sin da piccoli, sembrerebbe che John Erik abbia iniziato a farlo, invece, da grande. Su Novella 2000, infatti, si legge che il giovane ballerino di Amici 21 abbia scoperto la sua propensione verso la danza all’età di 18 anni, guardando i video su Youtube. Da cosa nasce cosa, quindi. E in men che non si dica il giovane Erik è diventato un talento impressionante. Una storia davvero pazzesca, quindi!

Nato a Roma nel 1996, città dove attualmente vive insieme alla sua fidanzata, John Erik non ha origini italiane. Se ve lo starete chiedendo, infatti, sembrerebbe che il giovane ballerino abbia origini filippine. Sulla sua famiglia, purtroppo, sappiamo pochissimo. Si legge, infatti, che non ha più rapporto con suo padre e che, infine, abbia una sorella.

Vi sta piacendo John Erik al serale di Amici 21?