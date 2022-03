La dottoressa Pimple Popper, mai visto nulla del genere: la storia choc di Lisa

La storia choc di Lisa a La dottoressa Pimple Popper sconvolge tutti: mai visto nulla del genere prima d’ora, cos’è accaduto.

Dopo quello di Louis e la rara patologia di Matt, la dottoressa Pimple Popper ha dovuto fare i conti con un ulteriore caso piuttosto insolito. Stiamo parlando propri della storia choc di Lisa.

Alle telecamere del programma di Real Time, Lisa non ha potuto fare a meno di sciogliersi in una valle di lacrime quando ha raccontato il suo enorme dramma. Un anno prima della sua partecipazione allo show, la donna ha visto spuntare dietro la sua testa un enorme corno. Incredibile, direste voi, e non possiamo darvi assolutamente torto, ma è davvero così! Proveniente da una famiglia soggetta alla crescita di diverse cisti, Lisa ha raccontato di averne alcune dietro le orecchie, ma di essere totalmente insofferente al corno cresciutole dietro alla testa. Non solo la donna si sentiva fortemente a disagio, ma temeva che questo potesse rivelarsi un tumore.

Lisa a La dottoressa Pimple Popper, immagini choc: cos’è successo

Appena arrivata nello studio della dottoressa Pimple Popper, Lisa non ha trattenuto la sua emozione ed ha subito iniziato a piangere. La paura che il corno spuntatole dietro le testa potesse essere qualche tumore era talmente enorme che la donna non ha perso occasione di poter dimostrare il suo dolore. Di che cosa si trattava, però?

Inizialmente, Sandra Lee ha supposto che si trattasse di una semplici cisti pilare o anche trichillemale, ma una volta vista la situazione ha avuto un’unica diagnosi: si tratta di un corno cutaneo. “È il più grande che abbia mai visto”, ha detto. Spiegando di voler procedere alla rimozione, ma anche di volerlo mandare ad analizzare dal momento che, in diverse occasioni, questo corno si è tramutato in qualcosa di più grave.

A distanza di quattro settimane dalla rimozione del corno, Lisa è ritornata nello studio della dermatologa ed ha ricevuto una fantastica notizia: non solo il corno cutaneo non aveva nulla di canceroso, ma si ha anche la certezza che li cisti non crescerà mai più.