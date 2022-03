Mahmood, spuntano dei nuovi “misteriosi tatuaggi”: ecco cosa significano

Spunta un dettaglio inedito sul corpo dell’amatissimo Mahmood: si tratta di nuovi tatuaggi molto particolari, scopriamone il significato!

La sua fama è scoppiata ormai da un po’ e non accenna affatto ad arrestarsi: Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è uno dei cantanti maggiormente apprezzati nel panorama artistico italiano tanto da aver vinto due edizioni del Festival di Sanremo a pochissimi anni di distanza.

La prima nel 2019, col brano intitolato Soldi, e la seconda proprio quest’anno, insieme a Blanco, con Brividi. La sua voce dal timbro particolare ed il suo indiscutibile fascino lo rendono un vero ‘fenomeno’ degli ultimi anni.

Nato a Milano il 12 settembre del 1992, da padre egiziano e madre sarda, Mahmood è diventato molto più di un cantante e, da vera icona di stile, sa sempre come colpire il bersaglio anche per quanto riguarda la sua immagine.

Seguitissimo sui social, i suoi scatti fanno incetta di like e commenti e sul suo profilo Instagram è possibile trovare foto in cui sfoggia il suo fisico scolpito. Proprio in queste ore, Mahmood ha stupito tutti con uno scatto davvero inedito che lo ritrae col corpo ricoperto di strani tatuaggi. Farfalle, cuoricini, animaletti di ogni tipo… ma cosa significano?

Mahomood lascia tutti di stucco: perché ha fatto quegli strani tatuaggi

L’ultimo vincitore di Sanremo si è sempre distinto dalla maggior parte dei suoi colleghi proprio per non essere avvezzo a farsi disegnare la pelle in modo molto evidente. I suoi tatuaggi sono sempre stati pochi e di dimensioni abbastanza ridotte, perciò ha colpito non poco l’ultimo post che ha pubblicato.

Nella foto appare senza maglietta, con un paio di pantaloni della tuta color verde smeraldo e dei boxer total white firmati JW Anderson. Sul torace, sulle spalle e sulle braccia molti disegni alquanto bizzarri.

Ebbene, coloro che non amano i tatuaggi possono stare tranquilli: non sono veri. Non sono altro che dei trasferelli fatti per un servizio fotografico realizzato per promuovere il suo tour estivo Ghettolimpo, già con molte date sold-out. Un’idea originale del regista Attilio Cusani, lo stesso che ha firmato tutti i suoi video musicali.

Se non volete perdervi il fantastico tour di Mahmood, affrettatevi ad acquistare i biglietti: ne vale sicuramente la pena!