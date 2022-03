Non solo Gf Vip e La pupa e il secchione: Soleil Sorge pronta per un nuovo programma

Grande Fratello Vip, La Pupa e il Secchione, ma non finisce affatto qui! Soleil Sorge è pronta per un nuovo programma, cosa sappiamo!

Soleil Sorge davvero inarrestabile! Potremmo dire che dall’uscita della casa più spiata d’Italia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip prosegue la sua carriera televisiva a vele spiegate. Appena uscita dal GF, l’influencer non ha solo ritrovato la sua dimensione e gli affetti più cari, ma ha anche firmato alcuni contratti televisivi per lei molto importanti.

Soleil è stata sotto le luci dei riflettori all’interno della casa ma non solo, perché anche dopo la sua partecipazione al reality continua a far parlare di sé. In queste ultime settimane l’abbiamo scoperta opinionista nel programma condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, La pupa e il Secchione, eh beh non c’è che dire perché come ben sappiamo in fatto di pareri, giudizi ed opinioni l’influencer italo americana sa dare il meglio di sè. Ma non finisce qui perché a quanto pare vedremo ancora in tv l’ex gieffina ed opinionista del noto reality. Soleil Sorge sarà infatti in un altro programma targato Mediaset, ecco dove.

Nei panni di opinionista Soleil Sorge ci sa fare, è il caso di dirlo. E proprio perché sa ben vestire questo ‘ruolo’, all’ex gieffina è stata proposta la partecipazione ad un nuovo programma firmato sempre Mediaset!

Soleil Sorge prenderà posto in un altro programma, dove? A Tiki Taka, il talk show condotto da Piero Chiambretti che tratta di approfondimento sportivo e che vedremo in onda su Italia 1 in seconda serata. A dare la notizia della sua partecipazione al programma è l’account Sport Mediaset che annuncia la presenza dell’influencer che siederà al fianco di altri due volti noti nel mondo dello spettacolo. In particolare ci saranno Enrico Ruggeri e Francesco Oppini. Commentatrice di vicende e tematiche sportive ma non solo, a Tiki Taka Soleil sarà pronta a dire la sue sulle questioni più disparate!