Prezzo folle! Quanto costano le scarpe indossate da Elodie?

Avete visto le scarpe indossate da Elodie? Sono bellissime e particolari, ma quanto costano? Non immaginereste mai il prezzo ‘folle’

E’ fuori da poco il nuovo brano, Bagno a Mezzanotte, che sta già facendo il boom di ascolti. Elodie è una delle voci più amate nel panorama artistico italiano. Di una bellezza poi disarmante, basta guardarla per restarne incantati.

Non solo in fatto di musica, Elodie sa stupire anche con i suoi outfit originali e mai banali. E proprio in fatto di moda la bellissima ex allieva di Amici è sempre sul pezzo. Qualche ora fa nelle sue instagram stories la cantante ha mostrato un nuovo paio di scarpe che ha subito attirato l’attenzione di tutti per la loro particolarità. Ma il prezzo? Da capogiro. Scopriamolo!

Il prezzo da capogiro delle scarpe indossate da Elodie

In fatto di tendenze di moda non si può dire che Elodie non le segua tutte. All’interno della sua galleria social ritroviamo non solo scatti bellissimi e sensuali dati per l’appunto dall’immancabile fascino e bellezza della cantante, ma anche outfit alla moda e griffati che attirano ovviamente l’interesse.

Diversi i brand che Elodie ha sfoggiato in diverse occasioni dove è apparsa in pubblico. Versace, Jimmy Choo, Mugler, Giuseppe Zanotti per citarne alcuni. In queste ore però a catturare l’attenzione del pubblico e dei fan che seguono Elodie su Instagram è un paio di scarpe che la cantante ha ben messo in mostra all’interno delle sue Instagram Stories. Abbiamo indagato, e no.. Non indovinerete mai il loro prezzo! Eccole qui in foto:

Particolari sicuramente, ma anche di classe. Di fatti Elodie in fatto di eleganza non pecca. Sebbene indossi look sempre decisi e dotati di carattere che descrivono d’altronde la sua forte personalità, Elodie non pecca mai in fatto di fascino ed eleganza. Sa sempre come colpire anche l’occhio oltre che il nostro udito!

Queste scarpe in particolare, sono state mostrate dalla cantante all’interno delle sue Instagram Stories. Si tratta di un paio di sandali firmati Roger Vivier. Una line di lusso che la bellissima Elodie indossa in tutto il suo splendore. A catturare l’attenzione è la particolarità del tacco alla cui estremità presenta come possiamo vedere un cristallo. Il prezzo dei sandali? Ricercando online sul sito ufficiale della maison, i sandali presentati come “Cube Strass Heel” costano 1500 euro. Non trovate siano davvero bellissime?