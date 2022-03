La ricordate in Beautiful? Oggi l’attrice è completamente cambiata, irriconoscibile

La ricordate nel cast della soap opera Beautiful? Oggi l’attrice è completamente cambiata, irriconoscibile.

Buon compleanno Beautiful! Proprio in questi giorni, la soap opera di Canale 5 ha compiuto ben 35 anni! Era il 23 marzo del 1087 quando, in America, andava in onda la primissima puntata della soap. L’inizio di un successo straordinario, in tutto il mondo. Ma quanti personaggi sono passati in quel di Las Vegas in questi lunghi anni? Impossibile rispondere con un numero. Tra questi c’è anche Emma Barber.

La ragazza, nipote del braccio destro di Bill Spencer Justin, arriva nella soap nel 2018, come stagista presso la Forrester Creations: in particolare si occupa della campagna Hope for the Future. Dal punto di vista sentimentale, inizierà una storia con Xander, ma dovrà affrontare l’ex fidanzata di lui, Zoe Buckingham ( ancora nella soap). Purtroppo Emma lascia la soap nel 2019, con un finale tragico: morirà in un incidente stradale, causato da Thomas Forrester. Ma, dopo anni lontana dal set della soap, siete curiosi di vedere come è diventata l’attrice? Resterete di stucco!

In Beautiful era Emma Barber, oggi l’attrice è completamente cambiata: look rivoluzionato per lei

Tra le azioni più diaboliche compiute in Beautiful da Thomas Forrester c’è senza dubbio la morte di Emma Barber. Si, perché anche se non è mai emerso ufficialmente, è stato proprio il figlio di Ridge a causare l’incidente stradale di cui fu vittima la giovane stagista. Il motivo? Emma scoprì la verità sulla figlia di Hope, Beth: la bimba era viva ed era Phoebe, la piccola adottata da Steffy. Una verità che avrebbe riunito Hope e Liam: ecco perché Thomas non voleva che venisse a galla. Seppur per pochi anni, quello di Emma è stato un personaggio centrale e a darle il volto è stata la giovanissima Nia Sioux.

Nata nel 2001, Nia è una star internazionale e un’artista a tutto tondo: non solo attrice, ma anche ballerina e cantante. Ha preso parte a tanti videoclip e musical teatrali di grande successo e, inoltre suona il pianoforte e la batteria. E, anche sui social, Nia è una vera e propria star: il suo canale Instagram conta ben 5,7 milioni di followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate e dei suoi impegni lavorativi. Siete curiosi di vedere com’è oggi l’attrice? Date un’occhiata:

Eh si, look rivoluzionato per Nia, che ha schiarito notevolmente i capelli, oggi lunghissimi e avvolti in numerose treccine. Semplicemente meravigliosa! E voi, ricordavate il suo personaggio in Beautiful?