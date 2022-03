Avete mai visto la casa di Rita Rusic? Su Instagram abbiamo rintracciato alcuni scatti: un vero gioiello, il suo stile è inconfondibile.

Dopo la permanenza nella casa del GF Vip, Rita Rusic ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco. Decisa a prendere parte a Pechino Expresso per un motivo ben preciso insieme al suo compagno, l’amatissima attrice sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per conquistarsi la vittoria. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo insieme dove vive.

Davvero magnifica la casa di Gianni Morandi, vero? Ebbene. Quella di Rita Rusic vi lascerà ancora di più senza parole. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato alcuni video che la ritraggono nella sua casa. L’avete mai vista? Ci penseremo noi a raccontarvi alcuni dei suoi dettagli. Fate molta attenzione, però, al suo stile: è davvero inconfondibile, proprio come la sua personalità.

Avete visto anche voi la casa di Rita Rusic? Da sogno!

Così come Cristina Chiabotto, che ha raccontato di aver voluto un arredamento che rispecchia alla grande la sua personalità, anche quella della casa di Rita Rusic sembrerebbe farlo. Luminosissima, dotata di spazi enormi e un arredamento decisamente principesco, la dimora dell’amata attrice e produttrice è un vero e proprio gioiello. Scopriamo insieme alcuni dei suoi dettagli.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che attualmente Rita Rusic viva a Roma in una casa davvero da sogno. Ecco cosa siamo riusciti a rintracciare su Instagram.

Supponiamo che questa stanza in cui si mostra Rita Rusic in questo video sia proprio la stanza da letto. Dotata di una grande finestra che permette l’ingresso di una luce strepitosa, la camera ha pareti e tende bianche. Avete notato anche voi quello che appare sulla sinistra? Si, è proprio lui: il camino!

Affiancato da statue di colore nero, il camino sembrerebbe avere un contorno marrone. Infine, non si può fare affatto a meno di notare l’opera d’arte posizionata sopra di esso.

Per racchiudere questo gioiello, vi mostriamo un’altra piccola “chicca” di casa Rusic. Ve l’avevamo detto che rispecchiava la sua personalità, no?