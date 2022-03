In Streghe era la mamma delle sorelle Halliwell: com’è oggi l’attrice dopo più di 20 anni

In Streghe era Patty, la mamma delle sorelle Halliwell: com’è oggi l’attrice dopo più di 20 anni; resterete sbalorditi.

Tra i personaggi più amati della serie tv Streghe c’è senza dubbio lei, Patty Halliwell. Figlia di Allen Halliwell e Penelope ‘Penny’ Johnson, è la mamma di Prue, Piper, Phoebe e Paige: quest’ultima è nata dall’amore con l’Angelo Bianco Sam Wilder. Le altre tre sorelle son nate dal matrimonio con Victor Bennett. Patty aveva il potere di bloccare il tempo, proprio come la secondogenita Piper. A dare il volto alla mamma delle streghe è stata la bellissima Finola Hughes.

L’attrice non era una presenza fissa nel cast della serie, essendo stata uccisa da un demone, ma è apparsa in diversi episodi, soprattutto quelli durante i quali le sorelle Halliwell viaggiavano nel tempo. Siete curiosi di vedere com’è diventata la splendida attrice dopo tutti questi anni? Ve la mostriamo noi.

Era Patty, la mamma delle sorelle Halliwell in Streghe: avete visto com’è oggi l’attrice?

Era il 2006 quando è stato trasmesso l’ultimo episodio di Streghe, ma la serie tv fantasy resta una delle più amate in assoluta. Uno di quei telefilm da vedere e rivedere, per rivivere le emozioni della propria adolescenza. E tra i personaggi principali della serie tv c’era la dolcissima Patricia ‘Patty’ Halliwell, interpretata dall’attrice e ballerina inglese Finola Hughes. Famosa anche per i suoi ruoli in General Hospital e La valle dei pini, l’attrice ha oggi 62 anni, è sposata da 1992 con Russell Young ed è mamma di tre figli. Siete curiosi di vedere come è diventata oggi, a distanza di anni?

L’attrice è su Instagram, dove il suo canale è seguito da ben 126 mila followers, con cui condivide foto e video delle sue giornate. Ecco un selfie condiviso da Finola proprio qualche mese fa sul suo canale:

Eh si, sembra che il tempo non sia mai trascorso per la bellissima ‘Patty’! L’attrice è praticamente identica ai tempi di Streghe, fatta eccezione per la chioma allungata e scurita. E voi, avete mai seguito la magica serie tv dedicata alla famiglia Halliwell? Non è mai troppo tardi per recuperarla!