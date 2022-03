Uomini e Donne, “È stato necessario un intervento a cuore aperto”: il dramma vissuto dall’ex corteggiatore di Gemma Galgani

Al magazine di Uomini e Donne, un ex corteggiatore di Gemma ha raccontato i momenti drammatici vissuti negli ultimi mesi.

Presente da oltre dieci anni nel parterre delle dame di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata e rimane una grande protagonista del programma. Le sue storie, spesso criticate da Tina Cipollari, animano non poco le puntate e tanti sono i cavalieri che si sono presentati per conquistare il suo cuore.

Purtroppo sino ad oggi, non si può dire che la bella torinese sia stata molto fortunata ma resta invidiabile la sua tenacia nel continuare a credere nel sogno del grande amore. Tra le sue fiamme più recenti, ricorderete sicuramente Costabile Albore, col quale iniziò una frequentazione lo scorso autunno.

Nonostante le buone premesse, le cose tra loro non hanno funzionato e il cavaliere lasciò il dating show partendo per l’Egitto dove è solito trascorrere alcuni mesi all’anno. Proprio mentre si trovava lì, però, ha avuto inizio un vero incubo per lui. Vediamo cosa ha raccontato al magazine della trasmissione.

“Avevo un infarto in corso”: l’ex corteggiatore di Gemma ha rischiato di morire

Nell’intervista, Costabile ha rivelato di star uscendo solo ora da un periodo terribile. Tutto è cominciato dalla notizia, ricevuta poco prima del Natale, che sua sorella era stata ricoverata in ospedale a Milano.

Lui, che in quel momento si trovava in Egitto, ha preso il primo volo per l’Italia il 23 dicembre ed il giorno dopo si è precipitato in ospedale trovando la sorella in condizioni davvero critiche. “Porterò con me il ricordo di quei grandi occhi spalancati che mi fissavano come se volessero raccontarmi qualcosa di importante”, racconta. Quella sera stessa è stato poi colpito da un malore.

Sua sorella è poi deceduta il 28 dicembre. Come se non bastasse, anche le sue condizioni non erano affatto semplici: “Mi hanno portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. Avevo un infarto in corso”. E’ stato ricoverato e dopo vari esami, è stato appurato che tutte le sue coronarie erano occluse. “E’ stato necessario un intervento a cuore aperto per l’applicazione di quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse, quella di destra completamente. In sostanza ho subito due interventi a breve distanza. È stata un’esperienza di grande sofferenza”, rivela il cavaliere.

Ora Costabile, seppur ancora sotto controllo, si sta riprendendo e si trova a Motta Visconti, a casa di sua figlia: “Al momento la mia priorità è quella di recuperare le mie condizioni di salute. In futuro si vedrà”, conclude.

Facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione all’ex corteggiatore di Gemma.