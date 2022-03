Chantel e Pedro si sono sposati a 90 giorni per innamorarsi, ma che fine hanno fatto oggi? Com’è la loro vita dopo anni.

Chi ama 90 giorni per innamorarsi e non si perde nessuna sua puntata, non può affatto dimenticarsi di loro. Stiamo parlando della bella Chantel e dell’aitante Pedro. Siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi?

Era esattamente il 2015 quando Chantel e Pedro convolavano a nozze dinanzi alle telecamere di 90 giorni per innamorarsi, impressionando tutti per la loro bellezza, ma anche per la loro unione. Ad oggi, che sono passati quasi 7 anni dal loro matrimonio, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto ad oggi la coppia. Proprio recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato di Annie e David e vi abbiamo spiegato il colpo di scena che i due protagonisti di 90 giorni per innamorarsi hanno regalato ai loro fan. Cosa sappiamo, invece, di Chantel e Pedro? La loro storia ha avuto le stesse sorti di quella di Mike e Nathalie? Siamo riusciti a rintracciare qualche informazione in più sulla coppia, ma procediamo con ordine!

Che fine hanno fatto Chantel e Pedro dopo 90 giorni per innamorarsi?

Così come le tante altre storie d’amore che ci sono state raccontate a 90 giorni per innamorarsi, anche quella di Chantel e Pedro ha conquistato tutti. I due giovani ragazzi, infatti, erano innamoratissimi, eppure ad intralciare la loro relazione erano le loro rispettive famiglie. In particolare, la famiglia di Chantel credeva che Pedro approfittasse della situazione della giovane. E la famiglia di lui, dall’altro canto, non vedeva affatto di buon occhio la giovane Everett. Tuttavia, nonostante questi dissapori, i due hanno scelto ugualmente di sposarsi. Ad oggi, però, cosa sappiamo: che fine hanno fatto?

Forse non tutti lo sanno, ma Chantel e Pedro sono i protagonisti di uno spin-off intitolato “The Family Chantel”, dove vi hanno preso parte anche le loro famiglie. A quanto pare, sembrerebbe che i due abbiano vissuto diversi alti e bassi nel corso della loro storia d’amore, ma che siano sempre riusciti a superarli insieme. Ad oggi, ci è poco chiaro se siano ancora insieme oppure no. Su entrambi i profili social, l’ultimo scatto insieme risale nel 2021. Pertanto, non sappiamo se non si mostrano insieme per una “scelta” televisiva oppure se si sono detti addio per sempre.

Vi piacevano come coppia?