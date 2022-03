Amici 21, Daniele Silvestri reagisce ai commenti di LDA e Calma e mette tutti a tacere: risposta iconica

Daniele Silvestri interviene sulla polemica innescata dalle frasi di LDA e Calma sulla sua canzone “La Paranza” e lascia tutti di stucco.

Ha fatto molto discutere quanto accaduto ad Amici 21 in questi giorni: per la puntata del serale di ieri sera che ha visto l’eliminazione di un cantante e un ballerino, Rudy Zerbi aveva assegnato a LDA e Calma il brano La Paranza di Daniele Silvestri, ma i due allievi avevano criticato in malo modo questa scelta dicendo di sentirsi addirittura “ridicoli” a cantarlo.

Una canzone famosissima e di grande successo, classificatasi quarta al Festival di Sanremo nel 2007 e dal significato molto più profondo di quello che si potrebbe pensare.

“Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l’artista, ma io non lo faccio. A tutto c’è un limite”, aveva detto LDA sfogandosi seduto in giardino fuori la casetta. “Qui significa andare a fare i giullari di corte”, aveva aggiunto Calma pur riconoscendo l’enorme successo della canzone. LDA, sempre più convinto della sua idea, aveva però aggiunto senza mezzi termini: “Pure il Pulcino Pio ha avuto successo”.

Dopo la furibonda strigliata di Rudy Zerbi e le parole giunte tramite social da Gigi D’Alessio, ora anche il diretto interessato Daniele Silvestri ha detto la sua al riguardo su Twitter.

Daniele Silvestri risponde a LDA e Calma: il post a sorpresa

Convocati in sala prove, i due allievi sono stati duramente rimproverati da Zerbi che li ha definiti “presuntuosi, ignoranti, supponenti e saccenti”, facendo notare loro che quello de La Paranza è un testo molto impegnativo contrariamente a quanto pensino loro.

Inutile dire che la polemica ha coinvolto anche il web, dove molti hanno dato ragione al prof di canto anche se non è mancato chi ha compreso le ragioni dei due ragazzi. Secondo questi ultimi, infatti, la canzone in questione non li valorizzerebbe in modo giusto.

Tra tante voci favorevoli e contrarie, alla fine è spuntata anche quella dello stesso Daniele Silvestri, che su Twitter ha commentato la faccenda in modo a dir poco iconico. Il noto cantautore ha infatti scritto: “Comunque pure secondo me è un po’ Pulcino Pio”, lasciando tutti a bocca aperta.

Con ironia e gran classe, Silvestri ha messo così a tacere tutti confermandosi ancora una volta un artista geniale.