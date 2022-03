Amici 21, l’esibizione di Alex emoziona tutti: il ‘gesto social’ di Cosmary scioglie il cuore

Finito al ballottaggio insieme a Christian e Nunzio, Alex ha cantato un romantico brano dedicandolo a Cosmary: ecco come lei ha risposto.

Altra avvincente puntata di Amici 21 quella andata in onda ieri sera 26 marzo su Canale 5. Il secondo appuntamento serale col talent più seguito della tv si è confermato un successo strepitoso catalizzando l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori.

Dopo aver vinto la prima manche contro la squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano che ha così perso un pezzo con l’eliminazione di Calma, i ragazzi capitanati da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno perso la seconda manche. Ciò ha decretato che andassero al ballottaggio tre loro allievi: i ballerini Christian e Nunzio e il cantante Alex.

Quest’ultimo non ha trascorso momenti facili ultimamente. E’ stato infatti protagonista insieme a Sissi di un durissimo provvedimento disciplinare che ha colpito tutta la classe a seguito di un loro comportamento contrario alle regole della scuola.

L’eliminato provvisorio della seconda manche è stato Christian mentre Alex è stato salvato per primo dalla giuria. Al di là di ciò, la sua esibizione è stata davvero emozionante: il ragazzo ha cantato un grande successo di James Morrison intitolato I won’t let you go.

A colpire tutti sono state anche le parole della sua coach Cuccarini: nella presentazione, l’insegnante ha spiegato che questo pezzo potrebbe essere dedicato ad una ragazza.

Amici 21, Cosmary risponde ad Alex sui social con una frase tenerissima

Tra le coppie formatesi in questa edizione di Amici, quella di Alex Rina e Cosmary Fasanelli è davvero amatissima. La bella ballerina era entrata a far parte della famosa scuola vincendo un sfida contro un’allieva di Alessandra Celentano.

Durante la sua permanenza nel talent, tra lei e Alex si era creato un certo feeling e, nonostante la sua eliminazione a seguito della sconfitta contro John Erik, la storia tra i due prosegue.

Come avrebbe potuto Cosmary restare indifferente alla meravigliosa dedica di Alex? Impossibile! La sua reazione non è tardata ad arrivare: proprio ieri sera, la giovane ha condiviso nelle sue storie di Instagram il video dell’esibizione del cantante ed ha scritto una frase inequivocabile: “Innamorata di te”.

Giovani e bellissimi, insieme sono di una dolcezza infinita!