Anticipazioni di Domenica In del 27 Marzo: tantissimo ospiti, ma in studio ritornerà un volto amatissimo: ci sarà davvero da ridere.

Per l’ultima puntata di Domenica In del mese di Marzo, Mara Venier ha pensato di regalare ai suoi ammiratori degli ospiti strepitosi. Ne siamo abituati, direte voi, ma le anticipazioni dell’appuntamento di Domenica 27 Marzo prevede il ritorno in studio di un volto amatissimo.

A partire dalle ore 14:00 di Domenica 27 Marzo, Mara Venier si collegherà in diretta dallo studio Fabrizio Frizzi in Roma per una nuova ed imperdibile puntata di Domenica in. Come al solito, non mancherà una parte dedicata all’attualità ed, in particolare alle ultime notizie sulla guerra tra Russia ed Ucraina. La parte restante, invece, sarà ricca di ospiti, musica e divertimento. Vi assicuriamo: gli ospiti previsti per questo spazio sono davvero fenomenali. Tra questi, vi è anche il ritorno di un volto amatissimo della televisione italiana insieme a due suoi grandi amici.

Domenica in del 27 Marzo, le anticipazioni: ne vedremo delle belle!

Se avete intenzione di trascorrere una Domenica all’insegna delle emozioni, del divertimento e delle risate, vi consigliamo di non perdervi assolutamente la puntata di Domenica In del 27 Marzo. In diretta a partire dalle ore 14:00, Mara Venier regalerà al suo affezionatissimo un appuntamento imperdibili, fatto di attualità, ospiti e molto altro ancora. Pronti a saperne di più? Scopriamo tutte le anticipazioni di oggi.

Ad aprire la puntata di Domenica in del 27 Marzo sarà sempre il tavolo dedicato alla guerra tra Russia ed Ucraina. Insieme ad Alberto Matano, Monica Maggioni e Giovanna Botteri, Mara Venier analizzerà gli ultimi avvenimenti. Terminato questo spazio, la padrona di casa darà ampio spazio a Shel Shapiro e alla sua voce col pezzo “L’uomo che sa”. Subito dopo, arriva il momento di un volto amatissimo della televisione nostrana: Stefano De Martino! Reduce dall’incredibile successo di Stasera tutto è possibile e giudice del serale di Amici, il conduttore napoletano si racconterà a “zia Mara”. Parlerà del suo futuro televisivo e del tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, sul quale si è espressa anche la bella Cecilia? Staremo a vedere! Quello che possiamo dirvi è che Stefano non sarà affatto da solo quest’oggi. A Domenica In, infatti, sarà accompagnato da Vincenzo De Lucia e Francesco Paolantoni. Infine, ritorneranno Arisa e Vito Coppola e Walter Veltroni presenterà il suo libro.

Insomma, una puntata piuttosto ricca, non credete?