Domenica 3 Aprile andrà in onda la quinta puntata di Noi, ma cosa ci dicono le sue anticipazioni? Aurora vivrà un momento difficile.

Ci separano esattamente sette giorni dalla quinta puntata di Noi, ma il suo pubblico non vede l’ora di scoprire quali sono le sue anticipazioni. Da qualche istante, infatti, è terminato il quarto appuntamento della serie tv, ma i colpi di scena che ci sono stati regalati ci fanno chiaramente intendere che ci avviciniamo ad un finale imperdibile.

Nel corso della quarta puntata di Noi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’attenzione si è maggiormente concentrata su Pietro e Rebecca, ma anche sulla famiglia che sono riusciti a costruirsi. In primis, si è visto un Daniele piuttosto furioso con sua madre perché a conoscenza di una verità davvero sconvolgente sul suo conto ed una Cate disposta a tutto pur di dimagrire. Ma non solo. Ritornando nel passato, la giovane coppia verrà a sapere che il bimbo che stanno aspettando non sarà solo uno, ma bensì tre. Insomma, una scoperta choc! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà nella quinta puntata di Noi di Domenica 3 Aprile?

Anticipazioni Noi, quinta puntata del 3 Aprile: cosa accadrà

Ci stiamo avvicinando quasi al finale di questa prima stagione di Noi, ma siete curiosi di scoprire le anticipazioni della quinta puntata in onda Domenica 3 Aprile? Ebbene. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche il prossimo sarà totalmente imperdibile. E sarà capace di regalare dei colpi di scena davvero unici. Come al solito, la puntata si alternerà tra passato e presente. Procediamo con ordine.

Il primo episodio di questa quinta puntata di Noi è intitolato “Il tempo è prezioso” ed è ambientato nel 1984. Pietro e Rebecca sono euforici non solo perché si sta avvicinando la tanto attesa data del parto. La coppia non vede l’ora di iniziare una nuova vita insieme, ma soprattutto la giovane è parecchio spaventata per quello che andrà a vivere. Arriva il giorno del compleanno del suo amato e Rebecca – convinta non di essere capace a renderlo speciale come lei vorrebbe – si lascia andare ad una crisi di disperazione.

Il secondo episodio, infine, si intitola “Sposi” ed è ambientata nel 2000, quasi ai giorni nostri. La coppia è sposata da diversi anni e riesce a cavarsela alla grande coi loro bambini. Anche la vita di Rebecca, infatti, sembrerebbe essere ritornata alla normalità: è tornata a cantare in una band! I suoi impegni lavorativi, purtroppo, vanno a cozzare con quelli familiari. Il matrimonio con Pietro è messo a dura prova? Si, ma riusciranno alla grande a superarla.

