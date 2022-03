Beautiful Anticipazioni, “Cambierà tutto”: un colpo di scena stravolgerà tutto; cosa sta per accadere nella soap opera americana.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, i telespettatori sono in attesa di scoprire il risultato del test di paternità del bambino che aspetta Steffy Forrester: sarà figlio del suo compagno Finn o del suo ex Liam Spencer? Una verità che sconvolgerà tutti, ma sarà solo l’inizio. In America sta per scoppiare una vera e propria bomba!

Proprio all’inizio del mese prossimo, ovvero Aprile, accadrà qualcosa di assolutamente incredibile. Qualcosa che sconvolgerà completamente le vite dei protagonisti, come ha già anticipato il produttore della soap. Anche una delle attrici ha parlato di questo clamoroso colpo di scena, facendo crescere ulteriormente l’attesa. Scopriamo cosa ha raccontato.

Beautiful Anticipazioni, presto cambierà tutto: sta per arrivare un colpo di scena incredibile

Non sappiamo ancora, nel dettaglio, cosa accadrà, ma ben presto a Beautiful nulla sarà come prima. Vi avevamo già parlato di un’anticipazione ‘scioccante’ che riguarda proprio le prossime puntate americane della seguitissima soap opera. E, oggi, torneremo su questo famoso mistero. Non è ancora chiaro cosa accadrà e chi saranno i personaggi coinvolti in questo colpo di scena. Quel che è certo, però, è che sarà qualcosa di sconvolgente.

A parlare del colpo di scena in arrivo è stata anche una delle protagoniste dello show, Krista Allen, che è entrata da poco nel cast nei panni di Taylor Hayes. Come si legge su TV Soap, l’attrice ha dichiarato in un podcast che quello che sta per accadere sarà davvero importante: “Il colpo di scena cambierà tutto. Avverrà molto presto e sarà una follia quando la storia inizierà ad accadere.” Insomma, la parola “follia” non fa altro che incuriosire ulteriormente i telespettatori della soap. Che non vedono l’ora di scoprire cosa sta per accadere!

A quanto pare, però, manca poco per scoprirlo, almeno per quanto riguarda le puntate americane: tra queste ultime e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Se volete conoscere in anteprima le anticipazioni, però, potrete continuare a seguirci!