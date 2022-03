Non tutti lo sanno, ma è in vendita la villa di Bruce Willis ai Caraibi: si tratta di un gioiello di circa 40 milioni di dollari.

Una notizia davvero sensazionale: sembrerebbe che la villa di Bruce Willis ai Caraibi sia stata messa in vendita. Prima di procedere al racconto dei suoi dettagli, ci teniamo a specificare una cosa: già nel 2019, l’attore si era “sbarazzato” della tenuta, vendendola per 27 milioni di dollari. Ad oggi, a distanza di qualche anno dall’acquisto, la villa è nuovamente in vendita per circa 40 milioni di dollari.

Un vero e colpo grosso, la villa ai Caraibi che è stata di Bruce Willis e che oggi – a quanto pare – è nuovamente in vendita per 40 milioni di dollari. Completamente adagiata su una spiaggia da sogno e circondata da un mare talmente cristallino che farebbe venire la voglia di immergersi a chiunque, la villa è diventata un residence subito dopo la vendita dell’attore. Non sappiamo cosa abbia spinto gli acquirenti a metterla nuovamente sul mercato, ma sembrerebbe essere un vero affare per chiunque abbia intenzione di acquistarla. Scopriamone tutti i dettagli.

Vendesi la villa ai Caraibi che fu di Bruce Willis: dettagli paradisiaci

Il prezzo previsto per chi volesse acquistare la villa di Caraibi che, fino al 2019, è stata di Bruce Willis è di circa 40 milioni di dollari, ma vi assicuriamo è davvero pazzesco. Oltre alla sua collazione, il residence è composto da tre case di legno che, al loro interno, presentano ben 12 camere da letto con quattro piscine. Ma non solo. Al centro della tenuta, ovviamente, vi è una dimora principale, che dispone sei camere da letto e una sala cinematografica. Davvero incredibile! Credete che le sorprese siano finite qui? Vi sbagliate di grosso: ai lati di questa tenuta, vi sono altre due piccole ville per gli ospiti e ciascuna di essa ha tutto quello che occorre per il proprio soggiorno.

Da quanto si apprende da Fanpage, il prezzo complessivo per questa magnifica villa è di ben 37.500.000 milioni di dollari. Insomma, quasi 40 milioni di dollari. Che ne pensate?

