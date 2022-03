Carlo Conti condurrà un nuovo programma: come funziona e quando inizia

Carlo Conti condurrà un nuovo programma in onda su Rai uno: come funziona e quando inizia

A febbraio l’abbiamo visto alla conduzione del programma Tali e quali, edizione vinta da Daniele Quartapelle alias Renato Zero, adesso Carlo Conti è pronto a tornare in televisione ma con una nuova trasmissione.

Il conduttore che con i suoi programmi cattura sempre l’attenzione del pubblico sta per prendere il timone del nuovo format. Ma di cosa si tratta? Scopriamo come funziona e quando inizia.

Carlo Conti al timone di un nuovo programma: come funziona e quando inizia

A quanto pare avremo il piacere di vedere nuovamente Carlo Conti in televisione al timone di un nuovo programma televisivo. Il conduttore reduce da Tali e quali andato in onda nel mese di febbraio, è pronto ad entrare nuovamente nelle nostre case.

Conti condurrà un nuovo show musicale in onda su Rai 1 che si chiamerà The Band. Il format dovrebbe andare in onda il 22 aprile. Questa volta il funzionamento della trasmissione sarà diverso, dato che non ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo ma persone comuni. Nel corso di ogni puntata i tre giurati scelti dovranno dare un giudizio alle band che si esibiranno. In ogni puntata in base alla classifica stilata verrà decretato un gruppo vincitore. Questi saranno guidati da un tutor che li aiuteranno nelle loro performance, dando consigli tecnici ma anche di stile. I tutor come anche i giudici sono stati rivelati: volete sapere chi sono?

Tenetevi pronti perchè sono tutti amatissimi. Tra gli otto tutor, come è stato svelato da Tv Sorrisi e canzoni, troviamo Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Francesco Sarcina, Marco Masini, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica, ex tastierista di Elio e Le storie tese. Ma chi sono invece i giudici? Sono tre nomi d’eccezione, Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini.

Ebbene, Carlo Conti è pronto a sbarcare nuovamente in televisione con il nuovo programma The band, un nuovo show musicale che vede protagoniste delle band, seguite da questi grandi otto tutor. La data prevista dovrebbe essere il 22 aprile e le puntate invece dovrebbero essere quattro. Siete pronti ad immergervi in un nuovo spettacolo?