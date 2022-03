Chi è il padre di Alessia Marcuzzi: non tutti sanno che adesso sono anche colleghi

Avete mai visto il padre di Alessia Marcuzzi? Eccoli insieme! Non tutti sanno che oggi papà e figlia sono anche colleghi!

Sebbene abbia deciso di ritirarsi a vita privata e di stare quindi lontana dalle luci dei riflettori televisivi, per tutti noi Alessia Marcuzzi resta una delle conduttrici più amate di sempre.

Giovanissima agli esordi negli ormai lontani anni 90, Alessia Marcuzzi ne ha fatta di strada per aggiudicarsi lo ‘scettro’ di conduttrice amatissima. Ha conquistato il pubblico con la sua semplicità, quel pizzico di ironia e con la sua bellezza tutta al naturale. L’abbiamo vista alla conduzione di diversi programmi televisivi, tuttavia ha poi sentito l’esigenza di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi al suo privato ed alla sua famiglia. Quanto alla famiglia, Alessia Marcuzzi è legatissima al suo papà. Avete mai visto il padre della conduttrice? Pare che i due siano ‘soci in affari’. Conosciamolo insieme.

Chi è il padre di Alessia Marcuzzi? Impossibile non notare la somiglianza tra i due

Lontana dalle luci dei riflettori Alessia Marcuzzi ha avuto modo di coltivare al meglio il tempo insieme alla sua splendida famiglia ed al suo papà, Eugenio Marcuzzi. I due sono legatissimi ed quanto pare sono anche ‘soci’.

Papà Eugenio nelle vesti di imprenditore segue le due linee lanciate da sua figlia che in questi tempi lontana dalla Tv si è concentrata su altre passioni lanciando una linea di skincare ed una linea di borse. Il padre della conduttrice è anch’esso molto attivo sui social dove ama condividere i propri interessi e la propria quotidianità.

La coppia padre-figlia formata da papà Eugenio e da Alessia è molto affiatata. I due amano condividere del tempo insieme, magari trascorrendo qualche minuto in pieno relax tra un massaggio al viso ed una spontanea risata. Anche sul lavoro a quanto pare il loro rapporto procede tutto a gonfie vele. In questo scatto possiamo vederli insieme. Non trovate che la somiglianza fra i due sia davvero impressionante? Sono davvero splendidi insieme!