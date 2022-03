Drew Barrymore sfoggia una bellezza tutta al naturale: com’è l’attrice senza trucco

Drew Barrymore sfoggia una bellezza tutta al naturale: vedere l’attrice senza trucco vi lascerà senza parole.

E’ una star del cinema, Drew Barrymore è famosa in tutto il mondo e la notorietà è iniziata quando era solo una bambina, anzi, quando era ancora in fasce. Infatti ad 11 mesi venne stata scelta per pubblicizzare cibo per cani.

Ad appena 7 anni ha recitato tra i protagonisti del film E.T. di Steven Spielberg. Un film recente che la vede tra i protagonisti è Un castello per Natale, disponibile dal novembre del 2021 su Netflix. Interpreta il ruolo di se stessa. Ma ricordate tutti i film in cui l’abbiamo vista? Sono numerosi: Alter Ego, Qualcosa di Straordinario, Bad Girl, Scrivimi una canzone, La mia peggior nemica, Batman Forever, A Proposito di donne, Illusioni, Tutti dicono I Love you, e la lista non finisce qui, ma è molto molto lunga. Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un profilo instagram. Sono oltre 15 milioni i follower e migliaia le foto condivise. In particolare curiosando notiamo che sono molti i video. Proprio sul suo canale social, Drew Barrymoore non si nasconde dietro filtri instagram o make up e si mostra anche al naturale.

Drew Barrymore si mostra al naturale e lascia i fan senza parole: bellezza da togliere il fiato

Anche Drew Barrymoore come quasi tutti i personaggi del mondo ha un profilo instagram. Il suo canale è seguito da oltre 15 milioni di follower e questo impressionante seguito dimostra quanto sia amata.

Un amore che la circonda da tutto il mondo dato che è famosa a livello planetario. Tornando al discorso social, l'attrice non si nasconde dietro filtri instagram o make up. L'avete vista al naturale?

Non sembra assolutamente che ci siano grandi differenze. Drew Barrymoore è bellissima anche senza trucco. Ha un viso decisamente luminoso e gli occhi grandi catturano l’attenzione. In basso a questo scatto sono arrivati migliaia di complimenti. Anche acqua e sapone è meravigliosa!