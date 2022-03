Una rinuncia non da poco quella di Georgina Rodriguez: in attesa di due gemelli, a cosa ha detto addio in gravidanza la compagna di Ronaldo

Georgina Rodriguez ha sfoggiato il suo bellissimo sorriso ed ha fatto sapere al mondo di essere in dolce attesa. La gioia però si duplica perché la compagna di Cristiano Ronaldo è incinta di due gemelli. La bellissima modella sempre al passo con i tempi però si è trovata a dover fare una grossa rinuncia in questa gravidanza.

Su Netflix troviamo una docu-serie, Soy Georgina, che mette in mostra al 100% la vita della splendida modella e come ben abbiamo potuto vedere ed osservare anche dalla sua galleria social, Georgina non solo è una splendida donna ma è anche molto appassionata di moda.

In particolare, da quando ha cominciato a sfoggiare i suoi look anche sui social abbiamo potuto notare che c’è una cosa della quale la Rodriguez non riesce proprio a fare a meno. Giacche e Blazer vestono e completano il look della modella che a quanto pare non esce di casa se non ha completato l’outfit con una giacca griffata, la sua vera passione! Tuttavia, durante questa gravidanza la bellissima Georgina Rodriguez ha dovuto dire addio ad un accessorio, e no non parliamo di giacche. Di cosa si tratta? Scopriamolo!

Georgina Rodriguez dice ‘addio’: di cosa fa a meno la modella in gravidanza

Anche in gravidanza Georgina Rodriguez incanta con outfit griffati e super alla moda. Una bellezza davvero mozzafiato la bellissima modella ventottenne. Oggi in attesa di due gemelli splende più che mai! Da grande appassionata di moda, impazzisce per look alla moda firmati e sempre d’effetto. Ad oggi però, Georgina si è trovata a dover fare una rinuncia in questa gravidanza, di cosa si tratta?

A completare i suoi outfit non possono certamente mancare accessori dallo stile unico, ma a questo proposito non abbiamo potuto fare a meno di notare che oggi la modella preferisce una sneakers ad un tacco, predilige la comodità al tacco 10!

Ha per il momento messo in un angolino del suo enorme guardaroba tacchi e scarpe che non richiamino la comodità. Tutta via, c’è da dirlo, anche con i look premaman la modella è davvero incantevole!