Isola dei famosi, tempesta in Honduras: i naufraghi messi in sicurezza

Arriva una tempesta in Honduras, Alvin rassicura: “I naufraghi sono stati messi in sicurezza”.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è iniziata il 21 marzo 2022. I naufraghi inizialmente sono stati divisi in gruppi, da una parte abbiamo conosciuto le coppie divise in fidanzati, madre e figlio, marito e moglie e così via e dall’altra parte i single.

Questi ultimi si sono poi ‘accoppiati’ nel corso della prima diretta ma nel corso della seconda puntata ci sono stati nuovi arrivi. Sappiamo che l’esperienza sull’isola non è del tutto facile dato che i naufraghi devono affrontare prove fisiche, dormire all’aperto, mangiare riso e procacciarsi il cibo e a questo si aggiunge la diversità dei caratteri che spesso possono portare a forti scontri. Nelle ultime ore in Honduras è arrivata una tempesta a creare una difficile situazione. Alvin, inviato sull’isola, tramite le sue storie instagram ha voluto rassicurare su quanto sta succedendo.

Isola dei famosi, tempesta in Honduras: i naufraghi sono stati messi in sicurezza

Nelle ultime ore in Honduras dove i concorrenti de L’Isola dei famosi si trovano per affrontare questo percorso, è arrivata una forte tempesta. Alvin, inviato di questa edizione, anche lui in Honduras, ha voluto rassicurare su quanto sta accadendo.

Tramite le sue storie instagram ha spiegato quanto sta accadendo: “Buongiorno amici, qui in Honduras c’è un tempo brutto, piove. A Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è L’atollo di Cayo Cochinos, dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione”.

A quanto pare, come spiegato dall’inviato, è arrivata una tempesta. C’è una forte pioggia e dove ci sono gli atolli, e in particolare dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos vi è una situazione peggiore, per questo i naufraghi sono stati messi subito in sicurezza: “Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza, quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che il tempo migliori”, ha detto Alvin. Come riportato, i concorrenti de L’Isola dei famosi sono stati messi in sicurezza visto il tempo e non si trovano in una situazione di difficoltà. Sicuramente nelle prossime ore l’inviato ci informerà attraverso il suo canale social degli avvenimenti successivi.