Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina sempre più lontani: “Non è la persona che piace a me”

Matrimonio a prima vista, il rapporto tra Mattia e Cristina diventa sempre più freddo e non sembra esserci nessun spiraglio per il futuro tra di loro, al momento.

Ogni anno a Matrimonio a prima vista si presentano migliaia di candidati. Gli esperti scelgono i protagonisti dopo un intenso lavoro. Le coppie sono formate sulla base di interviste, tratti comuni, test psicologici e attitudinali.

Nell’ottava edizione abbiamo conosciuto Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia, e Giorgia con Antonio. Si sono detti sì e subito dopo sono partiti per il viaggio di nozze. E’ poi iniziato uno dei tasselli più difficili, ovvero la convivenza o almeno non per tutti. Cristina durante il viaggio di nozze ha svelato allo sposo di dover partire per una crociera prenotata in precedenza con una sua amica. E’ partita e al ritorno tra i due tutto è cambiato. Il rapporto ha avuto un crollo. Mattia ha detto alla sposa che lui non sarebbe mai partito e che ha capito che lei non potrebbe essere la donna della sua vita. I due protagonisti hanno poi deciso di confrontarsi con gli amici più cari.

Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina non riescono più a ‘trovarsi’

Il matrimonio di Mattia e Cristina era partito bene subito dopo la cerimonia. Ma la sposa è partita per una settimana, prima della convivenza, in crociera. Al ritorno il legame che si era creato inizialmente è apparso spaccato.

Entrambi hanno deciso di prendere la palla a balzo e confidarsi con gli amici. Cristina parlando con la sua amica ha detto che Mattia fisicamente non è il suo genere: “E’ una persona che caratterialmente mi piace. Adesso che l’ho conosciuto lo vedo con occhi diversi ma non è la persona che piace a me“. L’amica ha poi commentato: “Tu dici che non è scattata la scintilla?” e la sposa ha risposto: “No, non ancora. Poi è vero è passato poco però il fatto che lui non si fidi di me…”

Mattia invece dall’altra parte parlando con la sua amica ha palesato il suo pensiero e i forti dubbi: “Interrompere la convivenza mi ha dato fastidio. Non le avrei mai chiesto di non partire ma per come sono fatto io non sarei partito. Lei soffre meno la distanza. Mi sto frenando un pochino perchè siccome so che sono di facile sofferenza”. A quanto pare tra Mattia e Cristina il matrimonio non sta andando a gonfie vele.