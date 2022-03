Rebecca di “Noi”, ma sapete quanti fratelli ha Aurora Ruffino?

Aurora Ruffino interpreta la bella Rebecca in Noi, ma sapete quanti fratelli ha? Non tutti lo sanno: una famiglia davvero numerosissima.

Scelta migliore per il ruolo di Rebecca non si poteva affatto fare: Aurora Ruffino incarna perfettamente la giovanissima moglie di Pietro, che diventa madre di tre splendidi ed adorabili figli troppo presto e che dovrà fare i conti la responsabilità di una famiglia tutta sua.

A distanza di pochissime settimane dall’inizio di questa nuova avventura, Aurora Ruffino ha già conquistato tutti. Ed ha fatto nascere la curiosità di conoscerla a fondo. Oltre ad essere giovanissima, ma con alle spalle una carriera impressionante, cosa sappiamo esattamente sul suo conto? Se siete curiosi di conoscerla meglio, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. A partire dalla sua età e carriera fino alla vita privata e al dramma che l’ha colta nel corso della sua infanzia, ecco tutto quello che occorre sulla giovanissima Rebecca di Noi.

Aurora Ruffino, quanti fratelli ha?

Aurora Ruffino è nata a Torino nel 1989. Iscrittasi alla sola età di 14 anni ad un corso di teatro, esordisce sul grande schermo nel film ‘La solitudine dei numeri primi’ nel 2010. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Protagonista di ‘Questo nostro amore’, fiction in cui recita al fianco di Anna Valle e Neri Marcoré, ‘Non dirlo al mio capo’, ‘I medici’, ‘Braccialetti rossi’ e tantissime altre, la giovanissima Ruffino ha sempre impressionato tutti per la sua bravura nonostante la sua giovanissima età.

Recentemente, vi abbiamo parlato del drammatico momento trascorso durante l’infanzia. Sapete, però, quanti fratelli ha? Forse non tutti lo immaginano, ma la bella Aurora Ruffino è la quarta di ben sei figli.

La vita privata

Ha un fidanzato? Seppure sia attivissima sul suo canale social ufficiale, non ci è dato sapere se Aurora abbia un fidanzato oppure no! Nel 2019, sulle pagine di Vanity Fair, ha raccontato di vivere un amore a distanza. Il ‘fortunato’ si chiamava Maxime. E viveva in Francia. Sembrerebbe che, ad oggi, siano ancora una coppia, anche se di scatti insieme – soprattutto sul canale social ufficiale dell’attrice – non c’è traccia.

Seguirete la puntata di stasera di Noi? Ne vedremo delle belle!