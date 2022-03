Sono anni che Vite al Limite va in onda, ma ricordate le trasformazioni più sconvolgenti di tutto il programma? Impossibile dimenticarle.

Tutti ricorderanno la prima puntata di Vite al Limite. In onda dal 2013, il docu-reality di Real Time si è dimostrato subito un programma completamente diverso da tutti gli altri. Fino a quel momento, infatti, erano davvero pochissime le trasmissioni che si concentravano sulle avventure di persone che avevano un disperato bisogno di aiuto, mostrandone le loro debolezze e punti di forza.

Dalla prima puntata di Vite al Limite sono trascorsi tantissimi anni, così come sono stati numerosi quei pazienti che hanno deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Vi ricordate, però, quali sono state le trasformazioni più sconvolgenti di tutto il programma? Nel corso di queste edizioni, ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma quali sono quelle che eccellono? Ebbene. Abbiamo scelto per voi 10 trasformazioni davvero sconvolgenti, scopriamole nel dettaglio.

Vite al Limite, le 9 migliori trasformazioni del programma: da non credere!

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo sempre parlato di quei singoli pazienti che hanno scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riappropriarsi della loro vita. Se adesso, invece, vi proponessimo una lista delle 10 trasformazioni più sconvolgenti di tutta la storia del programma? Seppure ce ne siano state diverse di clamorose nel corso di queste edizioni del docu-reality, abbiamo scelto per voi quelle che hanno più lasciato di sasso tutto il pubblico.

Di seguito, quindi, vi proporremo le 10 migliori trasformazioni che si sono alternate in queste edizioni di Vite al Limite:

Melissa Morris – da 296 kg a 109 kg: protagonista indiscussa della prima stagione del programma, la trentunenne del Texas è stata una sorta di “apripista” di Vite al Limite. Prima paziente in assoluto del dottor Nowzaradan, ha registrato un successo impressionante. Ad oggi, la sua vita è notevolmente cambiata;

A lasciare col fiato sospeso nel corso della seconda stagione, però, non è stato l’unico. Come dimenticare, ad esempio, la trasformazione di Zsalynn: partiva da ben 271 kg ed è arrivata a toccare i 159 kg.

Marla McCants – da 363 kg a 242 kg: ha partecipato alla terza stagione del programma, ma subito è entrata nel cuore di tutti i telespettatori. Ha battuto ogni tipo di record, la bella Marla. E, ad oggi, appare ancora in più forma.

Oltre a Marla, però, non si può fare a meno di dimenticare la trasformazione di Chay Guillory, che dopo il programma ha fatto pace col suo corpo, e quella di Amber Rachdi;

Ashley Dunn Brutcher – da 329 kg a 213 kg: aveva solo 27 anni ai tempi della quarta stagione di Vite al Limite, eppure era fortemente intenzionata a dimagrire. I risultati ottenuti, infatti, ce ne danno ampia conferma. Siete d’accordo;

Quelle che vi abbiamo citato sono quelle più sconvolgenti, ma come dicevamo a Vite al Limite ce ne sono state altre formidabili. Ve le ricordavate?