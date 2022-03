Sono più di trent’anni di carriera: che cosa faceva prima Luciano Ligabue

Luciano Ligabue ha una carriera pazzesca, oltre trent’anni di successi: ma sapete che cosa faceva prima?

E’ tra gli artisti italiani di maggior successo, tutti conoscono le canzoni di Luciano Ligabue. Da anni la sua musica ci accompagna e fa parte dei momenti della nostra vita. Nella sua carriera ha vinto tantissimi premi non solo in questo ambito ma anche come scrittore e per la sua attività cinematografica.

Ha sempre avuto la passione per la musica. Forse non tutti conoscono questo retroscena. Proprio suo padre non era d’accordo ma è stato però il primo a regalargli una chitarra e a sostenerlo. E ha fatto bene perchè oggi Ligabue è una colonna portante della musica italiana. Tanti gli album pubblicati, tante le canzoni scritte e cantate e tanti i palchi calcati. C’è un dettaglio però che forse non tutti sanno e Riguarda la sua vita prima del successo: ecco cosa abbiamo scoperto.

Luciano Ligabue, non tutti lo sanno: che cosa faceva prima del successo

Trenta e passa anni di carriera e Luciano Ligabue non smette di emozionarci, conquistarci e travolgerci con la sua musica. Ha calcato i più grandi palchi, ha duettato con i più grandi e ha vinto così tanti premi anche in ambiti diversi, dalla musica, all’attività cinematografica alla scrittura che metterli insieme in un solo articolo sarebbe difficile.

Ogni sua canzone è ascoltatissima e sicuramente i fan più sfregatati conoscono a memoria ogni singolo testo. Oggi è uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale italiano ma forse non tutti sanno che prima ancora di diventare famoso ha svolto diversi lavori.

A quanto pare, Ligabue si è sempre rimboccato le maniche. L’artista dopo aver conseguito il diploma ha fatto i lavori più disparati, come il bracciante agricolo o l’operaio metalmeccanico, il ragioniere, il conduttore radiofonico nell’emittente locale, il calciatore nelle serie inferiori, il promotore. Voi eravate a conoscenza del suo passato?

Luciano Ligabue, il retroscena: riguarda suo figlio

Il cantautore ha raccontato della separazione da Donatella Messori. Da questa matrimonio nasce Lenny. A tal proposito ha detto che il divorzio ha influenzato il rapporto con suo figlio. Ligabue è cresciuto in una famiglia dove si stava insieme fino alla morte e per questo, per lui, suo figlio è anche la testimonianza di un fallimento personale.