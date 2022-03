Tananai, clamoroso ‘sorpasso’: cos’è riuscito a fare con una sua canzone

Altro risultato insperato per Tananai, che con una sua canzone è riuscito in un’impresa alquanto ardua: scopriamo di cosa si tratta!

L’ultimo posto ottenuto al Festival di Sanremo 2022 col brano Sesso occasionale non lo ha affatto buttato giù. Tananai ha saputo rifarsi alla grande ed ora una sua canzone ha raggiunto un ulteriore sorprendente risultato.

A distanza di quasi due mesi dalla scorsa edizione della celebre kermesse canora, abbiamo ormai imparato a conoscere Alberto Cotta Ramusino, meglio noto come Tananai, e la sua travolgente ironia.

E’ stata proprio questa sua dote a permettergli di diventare un vero fenomeno mediatico a dispetto dell’esito poco soddisfacente della gara disputata all’Ariston. Subito dopo il Festival, il 36enne originario di Milano è riuscito comunque ad imporsi sulla scena grazie alla sua simpatia e al fatto di aver accettato la sconfitta con grande sportività.

Quel che è successo nelle ultime ore, poi, è davvero clamoroso: se volete sapere di cosa si tratta, siete nel posto giusto!

Tananai inarrestabile: cos’è accaduto, c’entra una sua canzone

Grande mattatore sui social (dove è seguitissimo), in queste ore il cantante ha visto salire in cima alla Top 50 di Sportify Italia un suo brano di qualche tempo fa. Si tratta di un suo vecchio singolo intitolato Baby Goddamn. Il dato inaspettato è che la canzone ha superato perfino i grandi favoriti di questo periodo, Blanco e Mahmood, vincitori quest’anno a Sanremo con Brividi.

Una notizia che ha reso felicissimo l’artista il quale non ha esitato a mostrare tutto il suo entusiasmo in una storia su Instagram. Non solo Sportify: Baby Goddamn sta raggiungendo le vette anche di altre classifiche come quella di FIMI, dove al momento risulta in quarta posizione.

Nonostante non sia riuscito a realizzare il sogno dell’Eurovision per il quale si era proposto ai Paesi stranieri, non si può dire che a Tananai manchino gli impegni in questo periodo. A breve lo vedremo in giro col suo primo vero tour: la tappa di Milano ha già registrato il tutto esaurito!

Nel frattempo, è riuscito a stupire di nuovo tutti: di lui si parlerà ancora per molto tempo, c’è da scommetterci!