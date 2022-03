Amici 21, Christian torna sui social dopo l’eliminazione: il messaggio lascia senza parole

Christian Stefanelli dopo l’eliminazione da Amici torna sui social: il messaggio lascia senza parole.

Sabato 26 marzo è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la seconda del Serale. I colpi di scena e le sorprese non sono mancati. Nelle prime due manche c’è stata la sfida tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e nella terza invece il team di Rudy e della Celentano ha sfidato la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Se nella prima manche è stato eliminato Calma, nelle altre due c’è stata poi la sfida finale che ha visto protagonisti Christian Stefanelli e Critycal. In casetta abbiamo scoperto il nome dell’eliminato. L’allievo di Raimondo Todaro ha lasciato inaspettatamente la scuola. Tanti i fan che l’hanno sostenuto dall’ingresso e che speravano in una sua vittoria. Il ballerino è tornato alla sua vita ed è tornato anche sui social e proprio sul suo canale ha scritto un messaggio che lascia senza parole.

Amici 21, Christian torna sui social dopo l’eliminazione: le prime parole del ballerino

Christian Stefanelli è stato eliminato nel corso della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino scelto da Raimondo Todaro a settembre ha fatto un bellissimo percorso. Le difficoltà non sono mancate e nell’ultimo periodo aveva anche pensato di abbandonare il talent.

Christian sabato 26 marzo ha lasciato definitivamente la scuola. Adesso è tornato sui social e ha voluto lasciare un messaggio a tutti coloro che l’hanno sostenuto, da Maria De Filippi a Raimondo Todaro e a tutti i suoi migliaia di fan.

Il ballerino ha iniziato con il ringraziare la conduttrice: “Grazie Maria per avermi capito, scelto e voluto, con un affetto e una lungimiranza infiniti e di cui le sono immensamente grato. Ai miei maestri nella scuola di Amici per avermi dato tanto. Al maestro Todaro, mio mentore, per aver creduto in me… ti voglio bene!”, ha scritto. Ha ringraziato la Cuccarini per la fiducia e l’entusiasmo, ai maestri Porceluzzi, Montesso e Andreas, ha inoltre ringraziato la Celentano e la Peparini per avergli insegnato la forza e la pazienza. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche ai professionisti, a tutta la redazione di Amici, al suo fedele amico, Mattia, che rivedremo a settembre nella nuova edizione.

“A chi fuori ha scelto di sostenermi, regalandomi forza, gioia ed emozione. Ai miei genitori per avermi sempre aiutato a stare in piedi da solo. A mia mamma che dopo avermi insegnato a camminare mi ha insegnato a ballare; a mia sorella che con me balla ogni mio giorno e in ogni mia emozione”. Il ballerino ha ringraziato i maestri della sua scuola di danza e tutti i suoi compagni di sempre: “La famiglia è grande”. Un messaggio bellissimo di Christian rivolto a tutte le persone che ha incontrato in questo percorso e a tutti coloro che l’hanno sempre sostenuto.