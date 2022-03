Anticipazioni Isola dei famosi di Lunedì 28 Marzo: sono previsti nuovi ingressi? In queste ultime ore è accaduto davvero di tutto.

Un inizio settimana davvero scoppiettante: la terza puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda a partire dalle ore 21:45 circa su Canale 5. Pronti a scoprire le sue anticipazioni?

Seppure sia iniziata da solo una settimana, L’Isola dei famosi 2022 già ci ha regalato tutto quello che il suo amatissimo pubblico si aspettava: avventura, colpi di scena e quel pizzico di “brìo” che mancava da tempo. Cosa dobbiamo aspettarci, però, dalla puntata di Lunedì 28 Marzo? Seppure non siano ancora uscite le anticipazioni ufficiali del terzo appuntamento, possiamo ugualmente confermarvi che sarà una puntata formidabile, fatta di prova leader e ricompensa, nomination, eliminazioni e molto altro ancora. Cerchiamo di capire, però, ogni cosa nel minimo dettaglio.

Isola dei famosi, anticipazioni del 28 Marzo: cosa succederà

Siete pronti a sentire il magico jingle de L’isola dei famosi? Noi si, anzi non vediamo proprio l’ora. A partire dalle ore 21:45 di Lunedì 28 Marzo, Ilary Blasi sarà in diretta insieme ai suoi due opinionisti per la terza ed imperdibile puntata dell’adventure reality. Pronti a scoprire le anticipazioni?

Come dicevamo precedentemente, al momento non sono state rese note ancora le anticipazioni ufficiali della puntata del 28 Marzo. Quello che, però, possiamo dirvi è che – come tutte le altre – sarà una puntata piuttosto speciale. Come ricorderete, nel corso della diretta scorsa, tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi c’è stato un bruttissimo ed acceso scontro. La simpaticissima romana ha accusato l’attore di non aver rispettato il regolamento e di aver portato sull’isola un oggetto che non poteva essere affatto utilizzato. Dopo l’intervento e la spiegazione di Ilary, l’ex vincitrice del GF e l’attore sono riusciti a chiarirsi? Tra i due, purtroppo, non corre affatto buon sangue. Quindi, sicuramente ne vedremo delle belle! Chissà se stasera si parlerà di nuovo di loro e della loro riappacificazione. Altro argomento di cui si parlerà, com’è giusto che sia, è l’eliminazione: al televoto vi sono Floriana Secondi ed Antonio Zequila e Carmen Di Pietro insieme a suo figlio Alessandro. Come sappiamo, una coppia sola uscirà e dovrà dare il suo bacio di giuda ad un naufrago. Infine, stasera sbarcheranno nuovi concorrenti? All’appello mancano i fratelli Tavassi e i due dei Cugini di Campagna. Data la tempesta di queste ultime ore, però, il loro ingresso potrebbe slittare nuovamente. Staremo a vedere.

Chi uscirà secondo voi?