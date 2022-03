Chi è l’attuale fidanzato di Guendalina Tavassi: che lavoro fa?

Guendalina Tavassi è a L’Isola dei famosi insieme a suo fratello Edoardo, ma sapete chi è il suo attuale fidanzato? Che lavoro fa.

L’Isola dei famosi è ritornata su Canale 5 e stavolta l’ha fatto con una clamorosa novità: i naufraghi non partecipano soltanto singolarmente, ma anche a coppia! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Lory Del Santo e di Marco Cucolo, ma scopriamo qualche cosa in più su un’altra coppia, quella formata da Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, che a quanto pare faranno il loro ingresso stasera.

Così come Lory Del Santo, anche Guendalina Tavassi non è affatto sconosciuta al mondo del reality. Non soltanto, circa 10 anni fa, ha partecipato al Grande Fratello ed ha saputo contraddistinguersi per il suo forte carattere, ma ha anche già partecipato a L’Isola dei Famosi nel lontano 2012 per poi essere eliminata dopo 58 giorni di sopravvivenza. Adesso, però, la simpaticissima romana è pronta a rimettersi in gioco. E stavolta, come dicevamo, non sarà affatto da sola. In Honduras, infatti, Guendalina sarà accompagna da suo fratello Edoardo, ma in linea generale la Tavassi potrà sempre contare sul supporto dei suoi tre figli, della sua famiglia ed anche del suo attuale fidanzato. A tal proposito, sapete lui chi è e che lavoro fa?

Guendalina Tavassi, chi è l’attuale fidanzato e che lavoro fa

Per chi conosce e segue Guendalina Tavassi, sa benissimo che il matrimonio con Umberto D’Aponte è naufragato poco più di un anno fa. Dopo diverso tempo trascorso insieme e la nascita di due figli, l’attuale concorrente de L’isola dei Famosi ha detto “addio” all’imprenditore napoletano. Ad oggi, il cuore della bella Guendalina batte nuovamente per lui: Federico Perna, il suo attuale fidanzato.

I due, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che facciano coppia fissa dall’estate scorsa. E che, ad oggi, siano piuttosto innamorati ed affiatati. In diverse occasioni, infatti, Guendalina ha raccontato di aver ritrovato il sorriso accanto al giovane Federico. Sapete chi è lui? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni in merito. Sembrerebbe, però, che sia nato a Roma e che gestisca un locale di sushi presso la capitale italiana.

I loro canali social ufficiali pullulano di scatti insieme. Sono davvero bellissimi, non c’è che dire.