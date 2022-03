Com’era Stefano De Martino ad Amici: com’è cambiato dagli esordi ad oggi

Com’è cambiato Stefano De Martino dai suoi esordi ad Amici ad oggi? Non tutti ricordano com’era l’ex ballerino: incredibile.

Sono trascorsi quasi 13 anni da quando Stefano De Martino, piuttosto giovanissimo, si presentava nel talent di Maria De Filippi e si aggiudicava un banco per la categoria ballo. Da quel momento, la carriera del giovane napoletano ha preso letteralmente il volo.

Seppure non sia stato lui ad aggiudicarsi la vittoria di Amici quell’anno, il successo riscontrato da Stefano De Martino subito dopo è stato ugualmente impressionante. Per diversi anni, il talento della scuola di Maria De Filippi ha continuato a perseguire la sua passione per il ballo, diventando non solo uno dei professionisti dello stesso programma, ma anche uno dei suoi conduttori del daytime. Appena salutata per sempre la danza – e solo ora spunta il reale motivo del suo “addio” – Stefano ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda come conduttore. Attualmente, è al timone di Stasera tutto è possibile – trasmissione di Rai Due ereditata da Amadeus – ma si vocifera che il bel De Martino possa ritornare alle sue “origini”. In attesa di saperlo, vogliamo vedere da vicino com’è cambiato dai suoi esordi ad oggi?

Stefano De Martino, com’è cambiato dai suoi esordi ad Amici ad oggi

Il pubblico femminile è letteralmente in visibilio quando lo vede, ma com’era Stefano De Martino ai tempi di Amici? Il talent di Maria De Filippi ha sancito il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, consacrandone il conseguente successo, ma com’è cambiato in tutti questi anni? Ad oggi, l’ex ballerino di Canale 5 è un uomo in carriera a tutti gli effetti, un padre e – stando alle ultime indiscrezioni – marito. Insomma, di strada ne ha fatta dai suoi esordi, ma lui com’è cambiato?

Resterete davvero sorpresi nel constatare che Stefano De Martino non è affatto cambiato nel corso degli anni! Certo, all’epoca di Amici era un ragazzino ed adesso – come dicevamo poco fa – è decisamente cresciuto e maturato. Tralasciando questo aspetto, che rappresenta un po’ il corso della vita di ciascuno di noi, l’amato conduttore non è per niente cambiato. Guardate un po’ qui:

Che ne pensate di un suo ipotetico ritorno a Mediaset?