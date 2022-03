Estefania Bernal, in quale famoso programma l’abbiamo vista

Estefania Bernal è una concorrente de L’Isola dei famosi, non è la prima volta che la vediamo: ricordate in quale programma ha preso parte?

E’ iniziata il 21 marzo la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi al timone della trasmissione è affiancata da due opinionisti d’eccezione, ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin è l’inviato che si trova in Honduras e che abbiamo già avuto modo di seguire in edizioni precedenti.

I concorrenti sono stati presentati anche se nel corso delle dirette potrebbero esserci nuovi ingressi. Estefania Bernal è una naufraga del reality. Come sappiamo quest’anno c’è una grossa novità, i concorrenti devono vivere questa esperienza in coppia. La Bernal è in coppia con l’attore Nicolas Vaporidis. E’ una modella famosissima e bellissima, ma questa non è la prima volta che la vediamo in televisione: ricordate in quale altro programma ha preso parte?

Estefania Bernal concorrente de L’Isola dei famosi: in quale programma l’abbiamo già vista

Nella nuova edizione de L’Isola dei famosi i concorrenti sono stati divisi inizialmente in gruppi, da una parte il gruppo formato da coppie e dall’altra i single. Anche se, abbiamo già visto che si sono formate nuove coppie dato che è stata inserita questa novità, ovvero i single devono ‘accoppiarsi’ per vivere questa avventura in due.

Estefania Bernal è in coppia con Nicolas Vaporidis. La naufraga è giovanissima, ha 26 anni ed è originaria di Buenos Aires. Fin da piccola è sempre stata un’appassionata di moda e oggi lavora proprio come modella. Ha lavorato per importanti brand e ha persino lanciato una sua linea di abbigliamento. Ha un fisico da mozzar il fiato e una bellezza da far invidia a chiunque. Questa però non è la prima volta che la vediamo in televisione: ricordate dove l’abbiamo vista l’anno scorso?

Estefania ha partecipato a Scherzi a parte nell’edizione del 2021 condotta da Enrico Papi, l’abbiamo vista anche ospite in studio in una puntata. Ma qual è stato il suo ruolo? La naufraga è stata la protagonista di uno scherzo. Nel format ha vestito i panni di una vigilessa molto severa pronta a lanciare multe.