Oggi è a L’Isola dei famosi, ma com’era Floriana Secondi da bambina? Sui social spunta una foto: com’è cambiata.

È sbarcata esattamente da una settimana a L’Isola dei Famosi, eppure Floriana Secondi ha già conquistato l’attenzione di tutti. Non solo perché il suo spirito combattivo e da guerriera sono proprio quelli che ci vogliono in questo caso, ma anche perché continua a dimostrare la sua forte spontaneità. Avete visto anche voi lo scontro furioso con Nicolas Vaporidis?

Sappiamo tutti che, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e conseguente vittoria, Floriana Secondi ha cavalcato la cresta dell’onda. Divenuta un volto fisso dei salotti di Barbara D’Urso e non solo, la simpaticissima romana continua ad essere un volto molto amato del piccolo schermo nostrano. Se vi chiedessimo se l’avete mai vista da bambina, ci sapreste dare una risposta? In attesa della puntata stasera, che si prospetta piuttosto scoppiettante, siamo andati a spulciare il suo canale Instagram ed abbiamo rintracciato un suo scatto in tenerissima età. Curiosi di sapere anche voi com’è cambiata nel corso degli anni?

Com’era Floriana Secondi da bambina: lo scatto che non tutti conoscono

Dopo quello di Michele Bravi, un altro scatto ci ha lasciato completamente a bocca aperta! Stiamo parlando di quello che siamo riusciti a rintracciare sul profilo Instagram di Floriana Secondi. Tra i tanti scatti che la simpaticissimi romana è solita condividere col suo pubblico, abbiamo trovato anche uno che ce la mostra da bambina. Volete vederla anche voi e constatare da vicino com’è cambiata in tutti questi anni?

Vi consigliamo vivamente di non perdervi affatto la puntata di stasera, Lunedì 28 Marzo, de L’Isola dei Famosi: ne vedremo delle belle! Secondo voi, Floriana Secondi sarà riuscita a trovare un equilibrio con Nicolas Vaporidis? Ci auguriamo di si! In attesa, “gustiamoci” questa sua foto del passato. “Eccomi all’età di 6 anni. Mi stringe il cuore a vedermi indifesa”, scrive la naufraga, ironizzando sul suo attuale carattere forte e determinato. Guardate un po’ com’è cambiata negli anni:

Seppure piccolissima, Floriana ha sempre avuto dei tratti distintivi. A partire dal taglio degli occhi fino al sorriso “furbetto”: siete d’accordo?