Forse non tutti lo sanno, Floriana Secondi tempo fa ha pubblicato il suo singolo

Floriana Secondi ha pubblicato tempo fa un singolo musicale: l’avete mai ascoltato?

Floriana Secondi è una concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Ha un carattere molto forte ed esuberante. Noi abbiamo già avuto modo di vederla in questi anni, un altro reality.

La naufraga ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003. Aveva 25 anni all’epoca ed è uscita dalla casa da vincitrice. Perchè sì, proprio questo sua personalità così forte e schietta ha conquistato allora il pubblico e chissà che non accada anche adesso che è una concorrente de L’Isola dei famosi. Ha anche partecipato nel 2004 a La fattoria ma questa volta si è posizionata al quinto posto. C’è un dettaglio della carriera di Floriana che forse non tutti sanno. Tempo fa ha pubblicato un suo singolo: l’avete mai sentito?

Floriana Secondi concorrente de L’Isola dei famosi: tempo fa ha pubblicato il suo primo singolo

Tra le concorrenti de L’isola dei famosi c’è anche lei, Floriana Secondi. Come abbiamo appreso, questa edizione porta in atto una grande novità, i naufraghi devono affrontare l’avventura in coppia. Mentre per alcuni è stato più semplice perchè sono entrati giù uniti, come Lory del Santo con il fidanzato Marco o anche Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, per altri non è stato così semplice.

Hanno dovuto scegliere con chi ‘accoppiarsi’ una volta sbarcati in spiaggia. il primo ad avere questa opportunità è stato Antonio Zequila che ha scelto proprio la Secondi. A quanto pare tra i due non sembra che il legame vada tutto rose e fiori dato che hanno già discusso. Ma adesso concentrando la nostra attenzione sulla bella naufraga, abbiamo detto di averla conosciuta nella terza edizione del Grande Fratello dove è risultata vincitrice. In questi anni l’abbiamo vista in altri programmi. C’è un particolare dettaglio della sua carriera che non tutti forse conoscono. Floriana ha pubblicato tempo fa un singolo musicale: l’avete mai sentito?

La naufraga ha pubblicato nel 2021 il suo singolo dal titolo Flow-riana. Canzone disponibile anche su Spotify. Questo brano è diventato popolarissimo. Oltre a cantare il brano Floriana è anche presente nel video.