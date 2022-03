La dottoressa Pimple Popper, Victor non se lo sarebbe mai aspettato: incredibile!

Victor chiede aiuto a La dottoressa Pimple Popper: non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, davvero incredibile.

Pensavamo di aver visto di tutto con la grossa protuberanza di Chuck, ma invece non è stato affatto così. A far visita a La dottoressa Pimple popper nel suo studio, è stato proprio il simpaticissimo Victor.

Presentatosi dinanzi alle telecamere del programma di Real Time, Victor non ha potuto fare a meno di mostrare al pubblico l’enorme bozze che, diversi anni prima, gli era spuntato al centro del petto. Il tutto – stando a quanto si apprende dal suo racconto – sarebbe iniziato improvvisamente. Ritornato dal lavoro, Victor ha iniziato a sentire un formicolio ed, andandosi a guardare allo specchio, ha scoperto un piccolo bozzo. Tutto sembrava essere fuori controllo, potremmo dire, ma non è stato affatto così. Col passare del tempo, infatti, questo è cresciuto sempre di più. Certo, su richiesta di sua moglie, ha tentato anche di rimuoverlo da solo, ma dopo un po’ di tempo è nuovamente spuntato. E questo non se lo sarebbe mai aspettato, ne siamo certi!

La grossa protuberanza di Victor a La dottoressa Pimple Popper: cos’è accaduto in clinica

Seppure simpaticissimo, Victor non ha potuto fare a meno di rivelare quanto questa enorme protuberanza posizionata al centro del suo petto gli condizionasse le sue giornate. E così, spinto anche da sua moglie, ha deciso di rivolgersi alla mitica Dottoressa Pimple Popper, che ha immediatamente provveduto a rimuoverla.

Così come quella di Lauren ed Aziza, anche la protuberanza di Victor non era altro che una cisti. Una cisti decisamente grande e ben “saldata” a tutti i muscoli, ma che non rappresentava affatto nulla di grave. La dermatologa, infatti, l’ha facilmente rimossa senza troppe complicazioni. Ed ha permesso a Victor di ritornare a sorridere come una volta.

Come dicevamo precedentemente, la dottoressa ha avuto un po’ di difficoltà nel rimuoverla perché seppure il contenuto della cisti sia uscito immediatamente, la sua sacca era molto profonda. Una volta, però, presa come si deve, è stata prontamente rimossa per intero.