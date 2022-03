L’Isola dei Famosi, è già nata la prima coppia? Cosa sta succedendo

Si vocifera che all’Isola dei Famosi sia già nata la prima coppia, curiosi di saperne di più? Scopriamo cosa succede e di chi si tratta

L’Isola dei Famosi ha fatto il suo esordio televisivo solamente pochi giorni fa, eppure si vocifera già che sia nato un primo flirt all’interno del reality. La natura selvaggia dello show rende sicuramente il tutto più suggestivo.. Ma di chi si tratta?

A pochi giorni dal ritorno sui nostri schermi, l’Isola dei Famosi ci tiene già incollati allo schermo perché già ricco di colpi di scena. Sono sorte le prime incomprensioni che hanno portato i concorrenti del reality a schierarsi già l’uno contro l’altro, per altri si è già invece scatenata una furiosa lite. Ma non finisce qui perché se fra alcuni concorrenti emergono crisi e malumori, fra altri si accende la scintilla dell’amore. Anche in Honduras, su un’isola in mezzo al mare si può finire al centro del Gossip e quando si parla di Isola dei Famosi, ci si può aspettare di tutto!

Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso Venerdì, la conduttrice Ilary Blasi aveva accennato ad un possibile primo colpo di fulmine proprio fra due concorrenti. Che si tratti già della prima coppia nata all’Isola dei Famosi? Scopriamo di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi: già nata una prima coppia? Di chi si tratta

A quanto pare all‘Isola dei Famosi cupido ha già colpito, si parla già di una prima coppia. Sembrerebbe che fra i due concorrenti sia scattato un colpo di fulmine. Di chi stiamo parlando? I concorrenti in questione sarebbero Estefania Bernal e Roger Balduino. Pare che entrambi abbiano espresso pareri molto positivi l’uno dell’altra.

I due non sono sullo stesso isolotto ed essendo distanti a quanto pare hanno entrambi ammesso di piacersi e di sentire la mancanza l’uno dell’altra. In questi giorni, il bel brasiliano ha scritto un messaggio alla bella Estefania che farebbe proprio pensare che fra i due ci sia del tenero!

Pare che i due si siano piaciuti dal primo momento e vorrebbero tanto a quanto pare condividere questa esperienza insieme. Estefania ha detto: “Lui è bello, forse se arriva qua abbiamo il tempo di conoscerci meglio. Tutto può succedere“, dice la modella spagnola. Roger sembra essere piuttosto coinvolto. Della modella ha subito apprezzato oltre l’indiscutibile bellezza, il suo accento spagnolo e la sua personalità felice e vivace: “Sembra una persona vera“, ha detto il brasiliano che ha poi avuto la possibilità di far recapitare un messaggio alla bella Estefania.. Che sia l’inizio di una magica storia?

In studio nell’ultima puntata si è vociferato che tra i due ci sia già stato del tenero ancor prima di approdare sull’Isola, sarà così? Saranno i fatti a raccontarcelo, non ci resta che restare sintonizzati per saperne di più!