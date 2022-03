Vedere Lunetta Savino da giovanissima vi lascerà senza parole: una dea!

Avete mai visto Lunetta Savino da giovanissima? Vederla vi lascerà davvero senza parole: l’attrice in questo scatto è una dea.

Se dovessimo trovare un aggettivo che possa descrivere questa nuova fiction di Rai Uno, sarebbe senza alcun dubbio questo: travolgente! Con Lunetta Savino protagonista indiscussa e tantissime altre straordinarie interpreti, “Studio Battaglia” si sta dimostrando la chiave vincente del Martedì sera.

Attualmente nei panni di Marina, Lunetta Savino ha avuto la possibilità di interpretare tantissimi personaggi nel corso della sua lunga carriera. Quelli che, ancora oggi, sono indimenticabili sono quelli di Cettina, ma l’attrice pugliese ha indossato tantissime altre vesti che sarebbe davvero difficile ricordarseli tutti. D’altra parte, la sua carriera è davvero immensa. Ha iniziato, infatti, da giovanissima e non si è mai più fermata. A proposito, avete mai visto com’era qualche anno fa? Spulciando sul suo canale social, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quando era nel fior fiore della gioventù. Voi l’avete mai vista? C’è da restare davvero senza parole, perché in questa foto Lunetta Savino è una vera e propria dea. E non siamo i soli a dirlo. Ecco di che cosa parliamo.

Lunetta Savino da giovanissima: una dea, guardare per credere!

In attesa della prossima puntata di “Studio Battaglia” di questa sera, che come raccontato sarà ricco di sorprese, siamo andati a spulciare il canale Instagram di Lunetta Savino. Ed abbiamo rintracciato diversi scatti davvero meravigliosi. Oltre a foto che la ritraggono in compagnia del suo attuale compagno, la bella Savino è solita condividere scatti che ce la mostrano nel passato. È proprio per questo motivo che, guardando approfonditamente la sua bacheca, abbiamo rintracciato un suo scatto da giovanissima. Non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto, ma quello che non si può fare a meno di notare è la sua bellezza.

Vedere Lunetta Savino da giovanissima, vi assicuriamo, vi lascerà davvero senza parole. E sapete il motivo? Semplicissimo: l’attrice è una vera e propria dea. Seppure una “semplicissima” ragazza, si può notare chiaramente che la Savino ha sempre vantato di un’eleganza e di una raffinatezza più unica che rara! Eccola qui:

Inutile dirvi che la foto in questione ha fatto impazzire tutti. E i commenti a corredo dello scatto ce ne danno ampia conferma