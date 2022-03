Avete mai visto Marco Cucolo da bambino? Impossibile non riconoscerlo

È tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi del 2022, ma avete mai visto Marco Cucolo da bambino? È davvero impossibile non riconoscerlo.

Non potevamo chiedere affatto di meglio da questa Isola dei Famosi 2022. Confermata al timone Ilary Blasi, ritrovato Alvin nel ruolo di inviato e scelti due opinionisti davvero speciali, l’adventure reality di Canale 5 ha pensato ad un cast davvero fenomenale.

È iniziata da solo una settimana la sedicesima edizione de L’isola dei Famosi, la seconda sui canali Mediaset e al timone di Ilary Blasi, eppure l’attenzione riscossa in questi primi sette giorni è davvero pazzesca. I naufraghi, divisi tra coppie e single, sono sbarcati sull’isola deserta nel corso della prima diretta. E in queste ore hanno iniziato a imparare a viverci. C’è chi si è subito messo a disposizione per creare una capanna e chi, invece, ha immediatamente tentato di procurarsi del cibo. Insomma, ciascuno dei concorrenti si è già dato ampiamente da fare, compreso Marco Cucolo. A proposito, il giovane modello napoletano è sull’isola insieme alla sua compagna Lory Del Santo, ma ha già saputo contraddistinguersi da tutti gli altri. Che ne sarà di lui? Staremo a vedere! Nel frattempo, abbiamo rintracciato un suo scatto da bambino: impossibile non riconoscerlo!

Marco Cucolo da bambino: è davvero impossibile non riconoscerlo

In attesa della puntata di questa sera de L’isola dei famosi, abbiamo spulciato il canale Instagram di Marco Cucolo. Ed abbiamo rintracciato un suo canale Instagram. Oltre che per la sua carriera da modello, attualmente il giovanissimo napoletano è conosciuto anche per la sua storia d’amore con Lory Del Santo. Siete curiosi, però, di vedere com’era Marco da bambino?

Oltre ad essere seguitissimo, Marco Cucolo è davvero molto attivo su Instagram. È proprio qui che non solo abbiamo rintracciato scatti appartenenti al suo lavoro e talvolta anche in compagnia di Lory, ma anche foto appartenenti al suo passato. Tra questi, c’è un delizioso scatto da bambino: l’avete mai visto? Ve la mostriamo noi immediatamente. Anche se vi anticipiamo che non vi sarà affatto difficile riconoscerlo. Perché? Guardate un po’ qui:

Seppure in questo scatto Marco Cucolo sia davvero piccolissimo, non è affatto difficile riconoscerlo. C’è quel suo sorriso, infatti, che è letteralmente inconfondibile.