Oggi Carmen di Pietro insieme a suo figlio Alessandro fa parte del cast dell’Isola dei Famosi, ma come è cambiata nel tempo? La ricordate?

Una settimana fa, insieme a suo figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro è approdata per la seconda volta dopo ben 18 anni come concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Il suo esordio televisivo è avvenuto negli anni ’90. A quei tempi era un giovane ragazza che approdava per la prima volta davanti le telecamere e complice la sua bellezza, ha avuto subito un immediato successo.

Classe ’65, ha oggi quasi 57 anni e come è possibile vedere all’interno dell’ampia galleria di immagini social da lei condivise, Carmen Di Pietro ama tenersi in piena forma. La sua forma fisica è davvero invidiabile. Sebbene sia trascorso del tempo, oggi è ancora una donna bellissima, ma come è cambiata Carmen Di Pietro in questi anni? Dagli esordi ad oggi in cui la vediamo concorrente dell’Isola dei Famosi ne è passato di tempo. Vediamola insieme in questo scatto del passato.

Oggi è nel cast dell’Isola dei Famosi, come è cambiata Carmen Di Pietro negli anni

Dagli esordi ad oggi il cambiamento di Carmen Di Pietro è facilmente ravvisabile. Esordisce anzitutto come modella ma non passa poi molto tempo da quando comincia a lavorare anche sul piccolo schermo. A partire dagli anni ’90, il successo di Carmen Di Pietro è da considerarsi tutto in salita. Complice la sua bellezza, già all’epoca era una bellissima donna.

Carmen Di Pietro non è nuova ai reality. Ha partecipato già nel 2004 alla seconda edizione dell’Isola dei famosi, l’abbiamo poi ritrovata come concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione andata in onda nel 2017, ed oggi invece si trova in Honduras in coppia con suo figlio Alessandro per affrontare insieme questa nuova esperienza all’Isola dei Famosi. Oggi la vediamo sempre bellissima ed in piena forma. Complice qualche ritocco estetico al quale non ha mai negato di essersi sottoposta, come è cambiata Carmen Di Pietro nel corso di questi anni?

In questo scatto che la ritrae giovanissima ed agli esordi della sua carriera, possiamo notare con facilità quanto nel tempo Carmen Di Pietro sia cambiata.

Eccetto la capigliatura che mantiene ancora oggi una chioma folta e scura ed il perfetto fisico che cura con sana alimentazione e tanto allenamento come se fosse ancora una splendida 20enne, qualche cambiamento dovuto a qualche ritocco estetico oggi la rende molto diversa da come la vediamo in questo scatto del passato.

In una vecchia intervista risalente al ’96, la stessa ha ammesso di essere rifatta: “Dall’ombelico in su“. Ad ogni modo, sebbene sia ricorsa alla chirurgia estetica per combattere i segni del tempo, ancora oggi Carmen Di Pietro è una donna bellissima non trovate?