Oscar 2022, Will Smith dà uno schiaffo al presentatore dopo una battuta sulla moglie Jada

Tensione agli Oscar 2022, Will Smith dà uno schiaffo al presentatore: Chris Rock aveva fatto una battuta su sua moglie.

Durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 ci sono stati degli attimi di tensione. Will Smith seduto tra gli altri presenti si è alzato in piedi e ha dato uno schiaffo al presentatore.

All’inizio gli spettatori hanno pensato si trattasse di una gag tra i due ma non è stato così. L’attore poco prima di salire sul palco per ritirare la statuetta come miglior attore protagonista, è diventato in realtà protagonista di un altro momento. Ha dato uno schiaffo a Christ Rock, il presentatore dell’evento dopo che quest’ultimo aggirandosi nel suo discorso ha fatto una battura sulla moglie di Smith.

Oscar 2022, Will Smith si alza e dà uno schiaffo a Chris Rock dopo la battuta sulla moglie Jada

Tensione alla Cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. Will Smith si è trovato protagonista di un momento che ha lasciato tutti i presenti senza parole. L’attore prima ancora di ritirare la statuetta come miglior attore protagonista si è alzato in piedi e si è avviato verso il presentatore, Chris Rock.

Giunto sul palco gli ha tirato uno schiaffo ed è ritornato a sedere. Rock prima ancora aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith, riguardo i capelli. La donna in passato ha dichiarato di essere affetta da alopecia. Tale battuta non è piaciuta all’attore. Si è alzato dal suo posto e andando incontro al conduttore gli ha dato lo schiaffo. Dopo il gesto il presentatore ha detto: “Will me le ha appena date“.

Smith invece ha commentato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua c*** di bocca“. Subito dopo, durante il suo discorso di ringraziamento per l’Oscar ricevuto, l’attore si è scusato. Ha spiegato che ‘l’amore fa fare cose folli’. Ha inoltre detto che è un difensore accanito della sua famiglia tanto quanto King Richard, il personaggio che gli è valso L’Oscar.