Paride Vitale, in che cosa è laureato il concorrente di Pechino Express

Sapete in che cosa è laureato Paride Vitale, il concorrente di Pechino Express? Scopriamolo insieme.

La nuova edizione di Pechino Express ha avuto inizio il 10 marzo 2022 su Sky Uno e Now, a differenza degli altri anni che l’abbiamo visto in onda su Rai due. Costantino Della Gherardesca è al timone del reality che riscontra sempre un grande seguito.

Le coppie sono dieci anche se ci sono state le prime eliminazioni. Nelle prime due puntate sono state eliminate le Tiktoker e gli Atletici. Nella terza puntata c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Mamma e figlia, ovvero Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che sono sempre state considerate le più forti erano a rischio eliminazione ma per fortuna questa terza tappa non lo era e nel biglietto c’era scritto ‘Non eliminati’. Paride Vitale e Victoria Cabello sono una coppia molto forte e sono ‘I Pazzeschi’ e lo sono per davvero, non trovate? Sono amici e si sono conosciuti anni fa. Ma cosa sappiamo sul viaggiatore? Sapete in che cosa è laureato? Scopriamolo insieme.

Paride Vitale in che cosa è laureato: il percorso di studi del concorrente di Pechino Express

Victoria Cabello e Paride Vitale sono una coppia della nuova edizione di Pechino Express. Loro sono I pazzeschi. Nelle puntate precedenti abbiamo visto che sono molto attenti al look. Durante la seconda tappa infatti hanno vestito con abiti particolari. Paride aveva il volto della conduttrice stampato sugli abiti e Victoria quello di Vitale.

Non sono passati di certo inosservati. Sono molto competiti, l’obiettivo è uno, arrivare in finale e portare la vittoria a casa. La Cabello è una conduttrice e un’attrice molto amata, ma cosa sappiamo di Vitale? Sapete in che cosa è laureato?

A quanto pare dopo il diploma si è laureato in Economia presso l’università di Bologna. Ha poi iniziato a lavorare per la società Mini come manager delle Pubbliche relazioni. In seguito è diventato responsabile per gli eventi sul territorio per Sky. Nel 2008 è diventato inoltre giornalista pubblicista mentre qualche anno più tardi, nel 2011, ha fondato la società ParideVitale S.R.L. Voi eravate a conoscenza di questa dettagli della sua carriera professionale?