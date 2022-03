E’ giunta grazie al suo talento al serale di Amici, ma come è cambiata la ballerina Serena Carella da quando è entrata nella scuola?

La stiamo vedendo esibirsi sul palcoscenico televisivo al seguitissimo Serale di Amici, questo sabato abbiamo assistito alla seconda puntata. Serena Carella è una delle allieve ballerine che all’interno della scuola ha sin da subito mostrato il grande amore per la danza. Disciplina che la accompagna dall’infanzia.

Giovanissima, Serena Carella ha solo 18 anni. E’ cresciuta a passi di danza fino a raggiungere il banco all’interno dell’ambita scuola in cerca di talenti. Proprio nella scuola ha poi dovuto fare i conti con la maestra Celentano che ha più volte messo in discussione la sua fisicità considerata ‘non idonea per la danza’. Tuttavia, nel corso della sua esperienza come allieva all’interno del talent, la ballerina ha avuto la possibilità di crescere con al fianco il maestro Todaro, mettersi in discussione ed affrontare prove. Ha acquisito più tecnica, ed il suo talento l’ha condotta direttamente al Serale! Prima di partecipare ad Amici, Serena nonostante la sua giovane età aveva già collezionato nel suo bagaglio diverse esperienze. Ma come è cambiata Serena Carella da quando è entrata nella scuola di Amici?

Serena Carella, com’era prima di Amici: il cambiamento

E’ entrata all’interno della scuola di Amici portando con sé il suo talento, i suoi sogni e le sue ambizioni. Sin da subito Serena Carella si è mostrata nella sua piena e vera semplicità. Solare, socievole e molto determinata. Una ragazza acqua e sapone e con un fare molto naturale. La sua personalità ha davvero catturato tutti, anche colui a cui ha fatto battere il cuore. Nel corso di questa esperienza, Serena non ha avuto solo modo di crescere come persona e come ballerina ma ha trovato anche l’amore proprio ‘fra i banchi di scuola’. Da quando è entrata a far parte del cast di allievi di Amici però come è cambiata Serena Carella?

In questo scatto che risale a qualche tempo prima la sua entrata all’interno del talent, possiamo notare che Serena ha sempre curato molto il suo aspetto.

Un’aspetto che sicuramente ad oggi però appare molto diverso rispetto alla Serena che vediamo in questa foto riguarda forse la sua capigliatura. Anzi, il colore dei capelli. Possiamo infatti vedere che in questo scatto, così come in altri che possiamo trovare nel suo profilo Instagram, prima dell’esordio televisivo, Serena aveva una folta chioma scura che ha poi schiarito poco prima della sua entrata ad Amici. Ad ogni modo, la troviamo davvero bellissima e non vediamo l’ora di vederla continuare la sua esperienza nel mondo della danza! Non la trovate splendida?