A Vite al limite, Ashley Taylor è stata la protagonista di un insuccesso clamoroso: com’è diventata oggi? Che fine ha fatto la giovane.

Di trasformazioni sconvolgenti ce ne sono state nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, ma quella di Ashley Taylor non può essere affatto definita come tale. Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della sua settima edizione, la giovane donna ha abbandonato il percorso di dimagrimento sul più bello.

Tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare! Ce ne da la conferma Ashley Taylor di Vite al Limite. Intenzionata a dimagrire perché alla sola età di 20 anni raggiungeva i 220 kg, la donna del Texas tutto ha fatto fuorché dimostrare di essere abbastanza matura per dimagrire. A ciascuna visita col dottor Nowzaradan, non solo la bilancia segnava pochissimi chili in meno, ma anche la giovane Taylor non sembrava affatto predisposta a rispettare il regime alimentare impostole dal chirurgo iraniano. Insomma, un vero e proprio insuccesso, non c’è che dire! Cosa sappiamo sul suo conto oggi? Com’è diventata Ashley Taylor dopo l’abbandono di Vite al Limite?

Com’è oggi Ashely Taylor dopo Vite al Limite: la sua è la storia di un insuccesso

Non è assolutamente la prima volta che vi abbiamo raccontato di persone che, seppure intenzionata a dimagrire, non sono riuscite a portare grandi risultati, tanto da abbandonare il loro percorso a Vite al Limite. C’è chi, però, si è dato da fare subito dopo essere ritornato a casa ed è dimagrito tantissimo. E chi, invece, ha continuato a mangiare e mangiare. In quale delle due categorie rientra la protagonista di questo nostro articolo?

Ashley, al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, pesava esattamente 220 kg, ma le sue azioni non affatto rispettato le intenzioni. In circa 6 mesi, infatti, la giovanissima del Texas è dimagrita solo 6 kg. Un insuccesso bello e buono, non c’è che dire. Cosa sappiamo adesso su di lei? Così come Crystal Rollins, anche lei è dimagrita una volta ritornata a casa? Purtroppo, non abbiamo notizie in merito. Seppure sia diventata “popolare” con Vite al Limite, sembrerebbe che Ashley preferisca non possedere alcun tipo di social. Pertanto, attualmente ci risulta davvero impossibile rintracciare notizie su di lei.

